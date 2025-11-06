Chiều tối đến đêm nay, bão số 13 đổ bộ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ rất mạnh

(VTC News) -

Lúc 16h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h, cường độ giảm còn cấp 12-13.

Dự báo đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Khi đổ bộ đất liền, cường độ cơn bão số 13 Kalmaegi còn khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16. Mặc dù đã giảm cấp nhưng đây vẫn là cường độ rất mạnh.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 13 giảm còn cấp 12-13. (Nguồn: NCHMF)

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đặc biệt nhấn mạnh, các khu vực nguy hiểm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai. Tại đây gió rất mạnh, sóng biển ven bờ cao, mưa lớn dồn dập kéo dài từ chiều nay đến sáng mai. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây.

Từ chiều 6/11, khu vực Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk bắt đầu xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, sau đó tăng dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-13, giật cấp 15-16. Trọng tâm gió mạnh nhất nằm tại phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai và phía Bắc Đắk Lắk.

Trong khi đó, Nam Quảng Trị - Bắc Đà Nẵng và phía Bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời điểm gió mạnh nhất sẽ rơi vào chiều tối đến đêm 6/11, khi tâm bão đi vào đất liền.

Trong đó, phía Tây Quảng Ngãi - Gia Lai, từ chiều tối 6/11 có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Không chỉ gió mạnh, bão số 13 Kalmaegi còn gây mưa rất lớn trên diện rộng. Dữ liệu quan trắc cho thấy, từ 7h đến 15h ngày 6/11, TP Huế đến Lâm Đồng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa nhiều trên 100mm, thậm chí có nơi gần 130mm như trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 111,2mm; trạm Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 111,6mm; trạm Tường Sơn (Gia Lai) 110,2mm; trạm Phú Lạc (Đắk Lắk) 132,8mm; trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 103,4mm…

Trung tâm khí tượng nhận định, từ chiều tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi vượt 600mm.

Bên cạnh đó, Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa lớn với lượng mưa 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Từ ngày 8/11, mưa tại các khu vực này có xu hướng giảm, song nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất vẫn còn cao do đất đã ngấm no nước.

Chiều 6/11, bão Kalmaegi chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đã gây mưa to gió lớn, sóng dâng cao gần 10m tại các khu vực ven biển Gia Lai, Đắk Lắk.

Không chỉ gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ, tác động của bão số 13 và hoàn lưu sau bão còn lan rộng ra nhiều vùng khác. Từ 7/11 đến hết ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-150mm, cục bộ trên 200mm.

Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị xu hướng giảm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Tại Nam Bộ, chiều tối và đêm 6/11, khu vực này mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.