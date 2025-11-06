Bão số 13 Kalmaegi tăng tốc, giật cấp 17, từ hôm nay miền Trung mưa như trút

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 6h hôm nay 6/11, bão số 13 Kalmaegi còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh, cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 30km/h.

Với tốc độ di chuyển nhanh 25-30km/h theo hướng Tây Tây Bắc, đến khoảng 16h cùng ngày, vị trí tâm bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông, cường độ chưa có dấu hiệu suy giảm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báp cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Bản đồ dự bão quỹ đạo và cường độ cơn bão số 13 Kalmaegi. (Nguồn: NCHMF)

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa. Đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng đêm 6 đến rạng sáng 7/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, cường độ suy giảm.

Đến 4h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Cường độ bão giảm còn cấp 9, giật cấp 11.

Rủi ro thiên tai cấp 4 vẫn được cơ quan khí tượng cảnh báo ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Lúc 16h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi trên khu vực phía Đông của Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.

Từ sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk nước dâng do bão cao 0,4-0,8m. Từ chiều 6/11, ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14-15. Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6- 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngày 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 150-300mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên xu thế giảm.

Ngày 7-8/11, Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-150mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, trên 200mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.