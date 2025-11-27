Chiều nay, giá xăng dầu dự báo đồng loạt giảm

(VTC News) -

Dựa theo diễn biến giá dầu thế giới những ngày qua, nhiều đại diện doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành hôm nay 27/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ đồng loạt giảm. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 giảm khoảng hơn 600 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm khoảng gần 800 đồng/lít.

Trong khi đó, theo mô hình dự báo giá xăng, dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành mới, giá xăng bán lẻ giảm 3,8 - 4% nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể, VPI nhận định, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 794 đồng (4%) về mức 19.006 đồng/lít, còn xăng RON95 dự báo cũng giảm 781 đồng (3,8%) về mức 19.759 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa).

Giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 276 đồng (2%) về mức 13.454 đồng/kg, giá dầu diesel và dầu hỏa giảm 0,7% về mức lần lượt là 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít.

Kỳ điều hành trước vào ngày 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới

Trên thị trường thế giới, sáng 27/11, giá dầu WTI đứng ở mức 58,65 USD/thùng, tăng 0,70 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 63.04 USD/thùng, tăng 0,56 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm liên tiếp. Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính Phillip Nova, nhận định mức tăng này giống như một "nhịp nghỉ kỹ thuật" hơn là một xu hướng bền vững.

Theo bà, bất kỳ đợt tăng nào trong hiện tại cũng đa phần được thúc đẩy bởi tín hiệu lượng dầu dự trữ tại Mỹ giảm, do đó chúng sẽ ngắn hạn và mong manh. Về cơ bản, thị trường vẫn nghiêng về xu hướng suy yếu khi các nhà đầu tư ngày càng tin vào kịch bản dư cung năm 2026 mà chưa thấy động lực cầu đủ mạnh để bù đắp.

Một yếu tố lớn đang đè nặng lên giá dầu là diễn biến xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mới đây cho biết ông sẵn sàng thúc đẩy một khuôn khổ hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường của ngân hàng IG, cho biết nếu được hoàn tất, thỏa thuận có thể nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt phương Tây đối với xuất khẩu năng lượng của Nga. Khi đó, giá WTI có khả năng bị đẩy xuống khoảng 55 USD/thùng.

Hiện thị trường đang chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn nhưng rủi ro nghiêng về phía giảm giá nếu đàm phán thành công.

Về mặt dữ liệu, các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm trong tuần trước, trái ngược với các dự báo tăng trước đó. Dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến được công bố vào ngày 26/11 (giờ địa phương).

Bên cạnh đó, giá dầu có thể nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới, sau các dữ liệu kinh tế cho thấy chi tiêu bán lẻ thấp hơn và lạm phát hạ nhiệt. Lãi suất thấp hơn có thể kích thích tăng trưởng kinh tế và củng cố nhu cầu dầu.