Chiều nay, giá xăng có thể tăng gần 1.000 đồng/lít

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam dự báo giá xăng trong nước tăng khoảng 650 - 800 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 1.300 - 1.400 đồng/lít.

Nguyên nhân là sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới đã tăng mạnh sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên 2 hãng dầu của Nga. Trong khi đó, giá nhập khẩu xăng RON95 tại Singapore ở mức 82,08 USD/thùng, RON92 ở mức 79,26 USD/thùng, cũng tăng gần 5 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Giá xăng dầu chiều nay được dự báo đồng loạt tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Một ý kiến khác cũng cho rằng trong chiều nay, nếu cơ quan chức năng tiếp tục không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng có khả năng tăng từ 760 - 800 đồng/lít, còn giá dầu diesel có khả năng tăng mạnh hơn, khoảng 1.350 - 1.400 đồng/lít.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành hôm nay, giá xăng bán lẻ có thể đảo chiều tăng trên 5% trong khi giá dầu tăng mạnh 6,1 - 7,8% so với kỳ điều hành trước đó.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 1.010 đồng (5,3%) lên mức 20.060 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể tăng 1.025 đồng (5,2%) lên mức 20.745 đồng/lít.

Giá dầu hỏa được VPI dự báo có thể tăng mạnh 1.413 đồng (7,8%) lên mức 19.523 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 1.269 đồng (7,1%) lên mức 19.149 đồng/lít, còn dầu mazut có thể tăng 6,1% lên mức 14.951 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng trở lại sau một phiên giảm. Trước đó, ở kỳ điều hành gần nhất ngày 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 170 đồng/lít còn 19.050 đồng/lít; xăng RON95 giảm 180 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 540 đồng/lít còn 17.880 đồng/lít, dầu hỏa giảm 290 đồng/lít còn 18.110 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 280 đồng/kg về mức 14.090 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 24 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Sáng 30/10, giá dầu WTI ở mức 60,38 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 64,69 USD/thùng, tăng 0,29 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng tích cực từ cuộc gặp sắp tới của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc với khả năng OPEC+ sẽ nâng hạn ngạch sản xuất trong cuộc họp tháng 12.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ 5 tại thành phố Busan (Hàn Quốc), với kỳ vọng cuộc gặp sẽ mở ra “động lực mới” cho quan hệ song phương.

Bắc Kinh cho biết sẵn sàng hợp tác để đạt “kết quả tích cực”, đồng thời khẳng định vẫn duy trì hợp tác với Washington trong vấn đề kiểm soát fentanyl, sau khi ông Trump nói sẽ xem xét giảm thuế với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu hóa chất tiền chất.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự báo tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước. Theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô giảm 4,02 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/10, trong khi lượng xăng giảm 6,35 triệu thùng và sản phẩm chưng cất giảm 4,36 triệu thùng. Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng số liệu này đã mang lại phần nào lực đỡ cho giá dầu.

Trước đó, Brent và WTI vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine, nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga. Tuy nhiên, nghi ngờ về hiệu quả của lệnh trừng phạt cùng với khả năng OPEC+ tăng sản lượng đã khiến giá dầu giảm gần 2%, tương đương hơn 1 USD, trong phiên trước.