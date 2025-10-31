Chiến thuật tấn công của Nga khiến Ukraine lao đao tại vùng Donetsk

Diễn biến mới này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Nga trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố bất chấp tốc độ tiến công khá chậm. Nếu giành được toàn bộ Pokrovsk, Nga sẽ sở hữu một vị trí chiến lược quan trọng tại vùng Donetsk.

Nga tấn công từ trong lòng Pokrovsk

Phát biểu trước báo chí ngày 29/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 200 binh sĩ Nga đã xâm nhập vào thành phố. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại đây nhận định, con số thực tế có thể cao hơn.

Theo bản đồ chiến sự do các nhóm phân tích độc lập xây dựng dựa trên hình ảnh và video từ chiến trường, lực lượng Nga hiện kiểm soát khu vực phía nam Pokrovsk và đang mở rộng tấn công về phía bắc.

Binh sỹ Nga tại vị trí chiến đấu. Ảnh: TASS

“Tình hình rất căng thẳng vì một phần đáng kể của thành phố đã bị lực lượng Nga thâm nhập. Họ tiếp tục tăng cường lực lượng, ngày càng đông hơn, với mục tiêu bao vây hoàn toàn thành phố. Mỗi khi chạm trán với vị trí của chúng tôi, họ đều chủ động tấn công trước”, Denys - một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Ukraine cho biết.

Bản đồ chiến trường từ DeepState, một nhóm có liên hệ với quân đội Ukraine, cho thấy phần lớn thành phố Pokrovsk nằm trong “vùng xám” – ám chỉ các khu vực đang bị tranh giành quyền kiểm soát.

Pokrovsk, với dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền nhiều thành phố, tạo thành vòng cung phòng thủ lớn cuối cùng bảo vệ khu vực Donetsk mà Ukraine vẫn kiểm soát. Nếu thành phố thất thủ, Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu lâu dài là chiếm toàn bộ khu vực.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga chỉ đồng ý ngừng giao tranh nếu Kiev nhượng lại Donetsk. Nếu giành được Pokrovsk, Điện Kremlin có thể sẽ tận dụng thành quả này để thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump rằng dù sớm hay muộn Nga cũng sẽ đạt được bước tiến lớn về mặt quân sự và Ukraine nên chấp nhận thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Kiev phải nhượng lại đất đai, một số nhà phân tích nhận định.

“Chúng tôi hiểu tại sao họ cần Pokrovsk”, ông Zelensky phát biểu với báo chí. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga muốn chiếm Pokrovsk để củng cố tuyên bố của họ rằng việc Ukraine rút lui và nhượng bộ lãnh thổ là “cách duy nhất có thể” để chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky cho rằng việc giữ vững thành phố là rất quan trọng để Ukraine có thể bác bỏ quan điểm đó của Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quân đội Ukraine có thể duy trì quyền kiểm soát Pokrovsk trong bao lâu. Ông Zelensky cho biết quân đội Nga trong thành phố đông hơn gấp 8 lần lực lượng phòng thủ Ukraine.

Chiến thuật khiến Ukraine lao đao

Pasi Paroinen, một nhà phân tích quân sự của Nhóm Black Bird có trụ sở tại Phần Lan lưu ý, Ukraine có lẽ không đủ sức để đẩy lùi đối phương vì có quá nhiều binh sỹ Nga trong thành phố. Binh lính Ukraine cho biết họ đang đối mặt với những thách thức tương tự như trong các trận đánh tại một số khu vực như Bakhmut.

Tình trạng thiếu hụt quân số và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục của Nga đã cắt đứt chuỗi cung ứng của Ukraine, có khả năng khiến lực lượng Kiev phải rút lui.

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng đang bị kéo căng bởi các cuộc tấn công khác dọc theo mặt trận phía đông. Nga đã tiến vào Kupiansk, một thành phố mà Ukraine đã giành lại vào năm 2022 và bao vây một phần Kostiantynivka, cửa ngõ vào phía bắc Donetsk.

Pokrovsk từ lâu đã là một pháo đài vững chắc của Ukraine nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga. Lực lượng Nga bắt đầu tấn công thành phố này khoảng một năm trước nhưng đã bị chặn do các tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine cùng việc Kiev sử dụng hàng loạt máy bay không người lái để phát hiện và nhắm mục tiêu vào đối phương.

Để vượt qua các tuyến phòng thủ này, quân đội Nga đã áp dụng các chiến thuật mà họ từng sử dụng ở những nơi khác, như triển khai các nhóm tấn công nhỏ, đôi khi chỉ có hai binh sỹ xâm nhập vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Theo thời gian, Nga có thể tập trung đủ binh lực trong thành phố để tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn.

“Những nhóm nhỏ này giống như kim châm, càng nhiều mũi tiêm càng gây đau đớn. Họ làm gián đoạn hậu cần, phát hiện và tấn công các binh sỹ của chúng tôi”, Bohdan Yanush, phó tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn Tấn công Đường không 79 của Ukraine cho biết

Nhà phân tích quân sự Paroinen cho rằng thời tiết xấu, vốn làm hạn chế hoạt động của các máy bay không người lái trinh sát Ukraine, đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Nga. Trong điều kiện tầm nhìn bị giảm, xe bọc thép của Nga có thể cơ động dễ dàng hơn mà ít bị phát hiện. “Quân đội Nga đã tận dụng khoảng thời gian này để tiến hành các đợt tấn công cơ giới, khiến việc phòng thủ của Ukraine gặp nhiều khó khăn”, ông Paroinen lưu ý.

Quân đội Ukraine bày tỏ lo ngại lực lượng Nga đang tìm cách bao vây các đơn vị của họ ở khu vực phía đông thành phố Pokrovsk. Theo bản đồ chiến sự của nhóm phân tích độc lập DeepState, quân Nga đang triển khai tấn công theo hai hướng gọng kìm – từ trung tâm thành phố và từ các ngôi làng ở phía đông bắc.

Khoảng cách giữa hai mũi tiến công chỉ còn vài km, khiến lực lượng tiếp viện của Ukraine trong khu vực phải di chuyển qua một hành lang hẹp, thường xuyên bị đe dọa bởi hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích của đối phương.