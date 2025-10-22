Nga ồ ạt tấn công bằng tên lửa và UAV vào Ukraine

(VTC News) -

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 405 UAV (bao gồm cả thiết bị nghi binh) và 28 tên lửa hành trình, phần lớn nhằm vào thủ đô Kiev.

Các cuộc tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ. Nhiều thành phố trúng đạn, nhà dân bốc cháy trong đêm.

Đống đổ nát của một tòa nhà dân cư bị hư hại sau một cuộc tấn công ở Dobropillia, vùng Donetsk, vào ngày 8/3/2025. (Ảnh: Getty Images)

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, các cuộc tấn công diễn ra theo từng đợt, nhắm vào ít nhất bốn quận của thủ đô. Tại quận Dniprovskiy, mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi trúng một tòa tháp dân cư, khiến một người thiệt mạng. Ở quận Dnipro, một vụ cháy khác bùng phát trong khu nhà ở khiến một người chết.

Các quận Pechersky và Darnytsky cũng hứng chịu hỏa lực, với nhiều vụ cháy xảy ra tại các tòa nhà, nhà kho và khu dân cư.

Cảnh sát Kiev cho biết ít nhất 29 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em, và nhiều căn hộ bị vỡ kính do sức ép từ các vụ nổ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 10 khu vực khác cũng bị tấn công, bao gồm Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Cherkasy và Sumy.

Tại Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - một trường mẫu giáo bị trúng UAV khi trẻ em vẫn còn trong lớp. Thị trưởng Ihor Terekhov xác nhận một người thiệt mạng và 6 người bị thương, song “không có em nhỏ nào bị thương tích, dù nhiều em bị sốc nặng”.

Tại Odesa, hạ tầng năng lượng và cảng Izmail bị hư hại, trong khi vùng Kharkiv ghi nhận thiệt hại đối với đường sắt và phương tiện giao thông. Giới chức đã ban bố cảnh báo không quân tại Zaporizhia.

Tổng thống Zelensky cảnh báo, chừng nào Nga còn tiếp tục các cuộc tấn công bừa bãi vào khu dân cư, “mọi nỗ lực hòa bình sẽ chỉ là lý thuyết".

Ông Zelensky kêu gọi tăng viện trợ quân sự

Đợt tấn công mới nhất diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang vận động Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, nhằm giúp Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga và giành lợi thế trên bàn đàm phán ngừng bắn.

Mặc dù trước đó ông Trump tỏ ý “cởi mở” với khả năng này, song ông đã rút lại sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng cuối tuần qua, viện dẫn lo ngại về nguồn dự trữ vũ khí của Mỹ.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên từng nhất trí gặp mặt để bàn về hòa bình, nhưng hy vọng này nhanh chóng tan biến khi cả Moscow lẫn Washington tuyên bố cuộc gặp sẽ chưa thể diễn ra trong tương lai gần.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích. Hãy chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào”, ông Trump tuyên bố hôm 21/10.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Liên minh châu Âu, Mỹ và nhóm G7 gây sức ép mạnh hơn để buộc Nga trở lại bàn đàm phán. “Áp lực với Moscow chỉ có thể thực hiện thông qua trừng phạt, năng lực tấn công tầm xa và sự phối hợp ngoại giao giữa các đối tác”, ông nói.

Chiến sự bế tắc, nỗ lực hòa bình chưa có lối ra

Các nhà quan sát cho rằng nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ đang gặp bế tắc, khi ông Trump tỏ ra thất vọng vì ông Putin “không chịu nhượng bộ bất kỳ điều kiện nào”.

Phát biểu hôm 22/10, Tổng thống Ukraine mô tả đề xuất “đóng băng xung đột tại chiến tuyến hiện nay” của ông Trump là “một thỏa hiệp hợp lý”, có thể mở đường cho đàm phán.

Tuy nhiên, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo “cần được chuẩn bị kỹ lưỡng” và “không ai muốn lãng phí thời gian - kể cả Tổng thống Putin hay Tổng thống Trump”.

Cùng ngày, ông Putin ra lệnh tiến hành diễn tập lực lượng hạt nhân chiến lược, được xem là lời cảnh báo ngầm về sức mạnh răn đe của Nga.

Sau hơn ba năm chiến sự, cả hai bên chưa đạt được bước tiến đáng kể nào. Nga chịu thiệt hại nặng về bộ binh, trong khi Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí tầm xa.

Các nhà phân tích nhận định cuộc chiến đã bước sang giai đoạn hao mòn, khi cả hai bên tăng cường đầu tư vào năng lực tấn công tầm xa nhằm đánh sâu vào hậu phương của đối phương.