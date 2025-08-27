Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80

(VTC News) -

Phan Gia Huy là chiến sĩ Trung đội 7 (Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324). Suốt hơn 3 tháng qua, Huy cùng đồng đội tập luyện nghiêm túc, kỷ luật cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Binh nhất Phan Gia Huy nén nỗi đau mất cha, quyết định ở lại Hà Nội cùng đồng đội tiếp tục luyện tập, hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80. (Ảnh: C.S)

Theo quy định, Ban tổ chức có thể cử cán bộ đưa Huy về chịu tang cha. Nhưng chàng binh nhất trẻ quyết định nén nỗi đau xin ở lại tiếp tục tập luyện để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ ở A80. Gia đình, bà con cũng ủng hộ quyết định này, đồng thời động viên chàng chiến sĩ trẻ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trước khi về chịu tang cha.

“Nếu em về quê ngay bây giờ, đội hình sẽ thiếu đi một vị trí. Em tin bố ở nơi suối vàng sẽ hiểu và đồng ý với quyết định này”, Huy rưng rưng.

Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 1, cho biết, ngay sau khi nhận tin, đơn vị tổ chức đoàn cán bộ phúng viếng và phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cha của Gia Huy.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên binh nhất Phan Gia Huy. (Ảnh: C.S)

Theo Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324), trong thời gian tập luyện, binh nhất Phan Gia Huy luôn tận dụng mọi thời gian rèn luyện thêm. Việc Huy tự nguyện ở lại, gác lại việc riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung là hành động đáng trân trọng, trở thành tấm gương sáng cho toàn Tiểu đoàn diễu binh A80.

Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết: "Quyết định của binh nhất Phan Gia Huy tiếp nối truyền thống đơn vị: Sẵn sàng hy sinh việc riêng vì nhiệm vụ chung..."

Trong đại dịch COVID-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ từng không thể về lo tang lễ người thân để ở lại chống dịch. Huy đã làm được điều mà thế hệ đi trước từng trải qua, thể hiện bản lĩnh và tinh thần cống hiến”.