Chi tiết kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 người. (Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 39 người trong đường dây lừa đảo giả công an có hơn 13.000 bị hại về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan này tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh mở rộng vụ án.

Kịch bản lừa đảo

Khoảng từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản được một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực "Tam Thái Tử" thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Tổ chức này hoạt động với thủ đoạn giả danh công an phường, công an huyện gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân trực tuyến bằng cách cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại Android. Từ đó, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Lực lượng chức năng lấy lời khai. (Ảnh: VTV)

Tổ chức lừa đảo được chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Cào 1được cung cấp máy tính bàn, thiết bị kết nối với máy tính có chức năng gọi điện.

Hàng ngày, Cào 1 nhận được một file dữ liệu chứa thông tin của 80 - 100 người. Nhóm này giả danh cán bộ công an phường, xã gọi điện cho bị hại thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân trên hệ thống dữ liệu quốc gia… rồi yêu cầu liên hệ với cán bộ công an cấp quận, huyện (do Cào 2 giả danh) để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

Cào 2đóng giả cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an cấp quận, huyện, Phòng Quản lý hành chính Công an cấp tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online.

Khi lấy được niềm tin, Cào 2 yêu cầu bị hại dùng điện thoại có hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước, ví dụ chinhphu.khaibaoshktd.com (tên miền có thể thay đổi) và tải ứng dụng mang tên "DICH VU CONG" về máy.

Nếu điền các thông tin và bấm xác nhận, ngay lập tức điện thoại sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Lúc này, Cào 2 và Cào 3 sẽ rút tiền trong tài khoản ngân hàng của "con mồi".

Cào 3 sử dụng máy tính truy cập vào điện thoại bị chiếm quyền điều khiển của bị hại, đăng nhập các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền.

Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của mình mà hoàn toàn không biết.

Khi đã chiếm đoạt được tiền, Cào 3 sẽ chuyển đến các tài khoản đầu mối rửa tiền (thường gọi là Nhà xe) là các đối tác của công ty tại Campuchia. Sau khi rửa tiền, các đầu mối này chuyển thành tiền ảo USDT cho ông chủ với chi phí rửa tiền là 7%.

Với số tiền chiếm đoạt được, hàng tháng công ty chi trả lương cứng tùy theo vai trò, vị trí, nhiệm vụ. Thông thường, mỗi tên được nhận 600 USD/tháng; tiền hoa hồng Cào 1 và Cào 2 được hưởng là 2,5%/tổng số tiền chiếm đoạt được, Cào 3 được hưởng 1%. Ngoài ra còn có tiền thưởng gồm tiền chuyên cần, tiền thưởng đơn trong ngày 30 USD, thưởng tuần, thưởng sinh nhật 100 USD...

Trao đổi online, phải sử dụng biệt danh

Những kẻ làm việc trong đường dây lừa đảo này được quản lý cấp cho một mã số, một sim điện thoại để tạo tài khoản trên ứng dụng Telegram làm việc trên máy tính. Trong quá trình làm việc, chúng không được sử dụng tên thật mà đều phải sử dụng biệt danh và mã số nhân viên do công ty đặt cho từ khi mới vào làm. Việc trao đổi thông tin, công việc, báo cáo kết quả đều được thực hiện trên Telegram.

Tổ chức lừa đảo còn lập nhiều nhóm nói chuyện trên Telegram để phân chia công việc, thông tin cũng như nhận chỉ đạo, hướng dẫn từ quản lý.

Ngày 23/1 và 24/1, ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài, 39 tên trong nhóm lừa đảo này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phạm Thị Huyền Trang (áo đen) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong số đó có Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, Đỗ Văn Nghĩa là quản lý cấp cao, làm phiên dịch, trợ lý cho ông chủ người Trung Quốc (biệt danh ACE), cấp phát data (thông tin của những người bị hại) để nhóm Cào 1 (do Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Đức Toàn quản lý) câu dẫn người bị hại.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhóm bị bắt có 26 người trong nhóm Cào 1; 5 người thuộc nhóm Cào 2 và 3 người thuộc nhóm Cào 3.

Xác định sơ bộ, tổng số tiền đường dây lừa đảo này chiếm đoạt của các bị hại là hơn 50,8 tỷ đồng.