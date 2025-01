Manh mối giúp phát hiện đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng ở Campuchia

(VTC News) -

Triệt xóa đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng của 13.000 người. (Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Manh mối từ 2 tin tố giác

Sau hơn 2 tháng đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương triệt phá thành công chuyên án "CPC9" đấu tranh với ổ nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ 60 người. Trong đó có cả chủ mưu, cầm đầu, quản lý có vai trò quan trọng trong ổ nhóm, đồng thời thu giữ hàng trăm điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, từ ngày 28/5/2024 đến 13/1/2025, có hơn 13.000 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất lên tới gần 12 tỷ đồng.

Công an đấu tranh với các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, bà Ngô Thị Hảo, Phó Trưởng phòng II, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án "CPC9" từ tin tố giác của 2 bị hại.

"Nguồn tin ban đầu là từ gia đình anh M., chị H. (trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) với số tiền bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Bị hại thứ hai trình báo là chị L. (trú tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) với số tiền bị chiếm đoạt là 820 triệu đồng. Hai bị hại này trình báo trong khoảng tháng 9 - 10/2024", bà Hảo nói.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 29/12/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án.

"Từ khi khởi tố vụ án Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp rất chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết nhất để làm căn cứ. Sau khi các đối tượng trong đường dây được áp giải đến cơ quan điều tra, chúng tôi cũng trực tiếp đấu tranh để củng cố tài liệu", đại điện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Theo bà Ngô Thị Hảo, khó khăn nhất trong quá trình xác lập chuyên án là chứng cứ ban đầu rất mơ hồ, song các lực lượng đã căn cứ vào dữ liệu điện tử để đấu tranh với các đối tượng lừa đảo.

"Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, đến nay cơ quan chức năng xác định được khoảng 20 - 30 bị hại đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tổng tiền sơ bộ chứng minh được hơn 50 tỷ đồng. Riêng trường hợp gia đình anh M., chị H., chúng tôi đã cơ bản chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng", bà Ngô Thị Hảo nói thêm.

Cuộc chạm trán băng lừa đảo

Thông tin về quá trình điều tra vụ án, Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ những ngày đầu tham gia vào tổ chức lừa đảo, các đối tượng được tập huấn kỹ càng, chuyên sâu về pháp luật để sẵn sàng đối phó khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc.

"Khi bị triệu tập, bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng luôn tỏ ra bình tĩnh, lỳ lợm, ngoan cố, cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội", Đại úy Nguyễn Duy Hòa nói.

Các điều tra viên đã phải nỗ lực đấu trí, đấu lý khiến các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Đến nay, cơ quan công an đã bóc gỡ và xác định được toàn bộ cơ cấu tổ chức của ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới này.

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã chuẩn bị rất kỹ trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc phá án, phân công nghiệm vụ cho các thành viên trong ban chuyên án và các cán bộ được huy động tham gia vào công tác phá án.

Theo Đại tá Bùi Chiến Thắng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động 168 cán bộ, chiến sĩ, chia thành các tổ khác nhau, mỗi tổ công tác sẽ phụ trách những đối tượng cụ thể, từng địa bàn cụ thể, từng khoảng thời gian cụ thể.

Phạm Thị Huyền Trang - "nữ quái" 26 tuổi có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo trong đường dây. (Ảnh: VTV)

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phá án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, các đối tượng phạm tội hoạt động ngoài phạm vi biên giới nước ta, trong một nhóm kín với tổ chức rất chặt chẽ, phân công rất cụ thể với từng thành viên.

"Những thông tin để thu thập trước khi phá án về hoạt động phạm tội của các đối tượng cũng rất khó khăn. Đặc biệt lực lượng tham gia vào phá án không hề biết mặt các đối tượng, trong khi số lượng đối tượng rất đông, nằm rải rác trên địa bàn rộng", Đại tá Bùi Chiến Thắng.

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục truy bắt những đối tượng đã về Việt Nam còn lẩn trốn, đồng thời phối hợp với nước sở tại để bắt giữ số tội phạm còn lại trong đường dây lừa đảo.

Về việc truy thu số tiền nhóm đối tượng đã lừa đào, hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa số tài khoản của các đối tượng này.

Tuy nhiên thực tế, đa phần số tiền lớn của người dân bị chiếm đoạt đều trong những số tài khoản ngân hàng do đối tượng cầm đầu là người nước ngoài quản lý, nên việc lấy lại tiền cho người dân là rất khó khăn.