Chi tiết giá vé đi tàu 'Hà Nội 5 Cửa Ô' hành trình Thăng Long - Kinh Bắc

(VTC News) -

Đại diện The Hanoi Train cho biết, từ 15/2, đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train chính thức khởi động chương trình đặc biệt mang tên “Chở mùa xuân về”.

Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa không gian mở, tổng sức chứa 287 chỗ. Mỗi toa có từ 44 đến 65 chỗ ngồi, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể ngắm phong cảnh dọc đường.

Mức giá tại các toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác là 550.000 đồng một vé tầng 1 và 650.000 đồng một vé tầng xép hoặc tầng 2, riêng toa Ô Chợ Dừa VIP đồng giá 750.000 đồng/vé. Giá vé được giữ ổn định trong dịp Tết, miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi, áp dụng ưu đãi cho gia đình và khách đoàn theo điều kiện cụ thể.

Bao gồm trong vé là di chuyển khứ hồi Hà Nội - Bắc Ninh trên tàu The Hanoi Train, trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực trên tàu, xe trung chuyển từ Ga Từ Sơn đến Đền Đô, tham quan Đền Đô cùng hướng dẫn viên, trải nghiệm văn hóa vùng Kinh Bắc như nghe hát Quan họ, làm tranh Đông Hồ, thưởng thức bánh Phu thê và dừng ngắm cảnh tại ga cùng cầu Long Biên.

The Hanoi Train không chỉ giúp du khách hòa mình vào âm nhạc truyền thống giữa hành trình du xuân mà còn giúp du khách hồi tưởng lại không gian Tết xưa của người Việt.

Diễn ra từ ngày 17/2 đến 8/3, hành trình Thăng Long - Kinh Bắc mùa này được kiến tạo như một “khoảng lặng di động” về tinh thần, nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể tìm thấy “cuộc hẹn” với ký ức và bản sắc Hà Nội qua Tết xưa - Xuân mới.

Đây là mùa xuân đầu tiên The Hanoi Train vận hành chính thức, mở ra một lựa chọn du xuân khác biệt cho du khách nhiều thế hệ.

Từ cảm hứng ấy, năm toa tàu mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, những địa danh gắn với lịch sử đất kinh kỳ, được trang hoàng như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa. Không gian ấy tạo nên một trải nghiệm tổng hòa của văn hóa, di sản, nghệ thuật, ẩm thực và tâm linh.

Xuất phát từ Ga Hà Nội, đoàn tàu đưa du khách tới Ga Từ Sơn, Bắc Ninh, mở ra không gian văn hóa Kinh Bắc, vùng đất phát tích vương triều Lý và là cái nôi dân ca Quan họ, địa phương sở hữu nhiều di sản đã được UNESCO ghi danh.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian trên tàu tái hiện không khí Tết xưa trong không gian văn hóa di động.

Trong hành trình kéo dài khoảng 3,5 tiếng, du khách thưởng thức “Thức quà Hà Nội” mang hương vị Tết cổ truyền, lắng nghe những câu chuyện và làn điệu mùa xuân, hòa mình vào trải nghiệm nghệ thuật “không sân khấu, không khoảng cách” với Quan họ, Ca trù, Chèo, Xẩm, Trống quân, những loại hình đặc trưng của miền di sản sông Hồng.

Điểm dừng tại Đền Đô, nơi thờ tám vị vua triều Lý, gợi nhắc dấu mốc dời đô về Thăng Long và thời kỳ hưng thịnh của Đại Việt. Trong không khí đầu năm, du khách cùng dâng hương cầu quốc thái dân an, tiếp nối một phong tục đẹp và thiêng liêng của người Việt.

Du khách được thưởng thức các tiết mục hát dân ca Quan họ miền Kinh Bắc.

Trên đường trở về, tàu dừng tại Ga Long Biên khoảng 20 phút để du khách chiêm ngưỡng cây cầu lịch sử có tuổi đời hơn một thế kỷ, check in với hai toa xe không gian mở và lưu giữ kỷ niệm giữa Hà Nội cổ kính.

Hành trình được thiết kế như dịp để gia đình, bạn bè cùng ngồi lại bên nhau trong không gian yên bình, nơi ông bà kể chuyện Tết xưa, cha mẹ tìm thấy sự tĩnh tại và con trẻ tiếp cận di sản bằng trải nghiệm trực tiếp. Sự kết nối giữa các thế hệ hòa vào dòng chảy trở về nguồn cội từ kinh đô Thăng Long đến miền phát tích Kinh Bắc, từ đô thị hôm nay đến chiều sâu văn hiến xưa.

Về cấu trúc vận hành, The Hanoi Train được kiến tạo như một không gian văn hóa di động, tái hiện các lớp ký ức Hà Nội qua kiến trúc, nghệ thuật và ẩm thực.