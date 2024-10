Chỉ bằng một câu nói, Negav ‘thổi bay’ sức hút của Anh trai say hi

(VTC News) -

Negav tên thật là Đặng Thành An, từ năm lớp 9 anh đã bắt đầu viết rap. Tên tuổi của Negav gắn liền với những ca khúc như Ngủ một mình, Chăm sóc em, Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội…

Tham gia Anh trai say hi, Negav gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài điển trai và những màn trình diễn ấn tượng. Anh còn được gọi bằng những danh xưng "rapper thiếu gia" hay "nghệ sĩ giàu nhất Anh trai say hi".

Thế nhưng, sau concert của Anh trai say hi diễn ra vào tối 28/9, khán giả chỉ còn nhớ tới anh và chương trình qua câu nói: "Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?”.

Phát ngôn của Negav gây xôn xao cộng đồng mạng.

Rất nhiều người biết câu chuyện Negav từng học đại học vài tháng nhưng sau đó thuyết phục gia đình cho ngưng việc học để tập trung theo đuổi đam mê với âm nhạc. Không phủ nhận rằng anh đã đạt được một số điểm sáng nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đông đảo khán giả cho rằng, phát ngôn của Negav tác động xấu đến giới trẻ, cổ vũ hành vi bỏ học trong khi phần lớn người xem tại concert Anh trai say hi cũng như fan của chính anh đều đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên.

Một số người vẫn tỏ ý bênh vực Negav, cho rằng rapper này chỉ đang vui quá mà “lỡ miệng” trên sân khấu. Nhưng để làm một nghệ sĩ, một người của công chúng, việc kiểm soát cảm xúc và phát ngôn là điều cần có. Sự “lỡ lời” của Negav qua chương trình vừa rồi cho thấy anh chưa đủ kinh nghiệm, kỷ luật và cả sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ.

Sau ồn ào phát ngôn trên, Negav đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi. Khi sóng gió chưa tạm yên, một loạt những ồn ào trong quá khứ của anh bị khui lại. Công chúng phát hiện ra, anh có mặt trong một nhóm facebook thường chia sẻ những nội dung nhạy cảm.

Nam rapper này trong quá khứ từng có những bình luận khiếm nhã về đàn anh đàn chị, mang tính phân biệt vùng miền... trên mạng xã hội.

Negav bị chỉ trích vì phát ngôn dễ gây hiểu nhầm.

Những ồn ào trên, không chỉ “thổi bay” hình ảnh “Út khờ” mà Negav xây dựng mà còn khiến cả chương trình Anh trai say hi bị ảnh hưởng.

Concert của chương trình vốn được đầu tư kỹ lưỡng, được đánh giá cao cả về chất lượng nghệ thuật cũng như quy mô tổ chức. Song, sau đêm concert, điều công chúng nhớ tới không phải sự đầu tư “khủng” của chương trình, không phải con số khán giả góp mặt dưới khán đài mà lại là những tranh cãi về 1 câu nói của Negav.

Trên khắp các diễn đàn mạng, hình ảnh của Anh trai say hi sau mấy tháng trời “lên sóng” cũng lu mờ bởi phát ngôn của nam rapper này.

Chỉ 1 câu nói của Negav, tình cảm của khán giả dành cho "Anh trai say hi" cũng hạ nhiệt.

Trước đó, nhiều người kỳ vọng concert Anh trai say hi sẽ còn tiếp tục được tổ chức ở Hà Nội với quy mô và chất lượng tương tự. Thế nhưng giờ đây, một bộ phận lớn khán giả bày tỏ sự khó chịu, thậm chí không mong muốn concert được tổ chức tại Hà Nội.

Những người này lo ngại rằng khi concert tiếp tục được tổ chức sẽ gợi lại những cảm xúc tiêu cực cho khán giả về màn “lỡ lời” của Negav trước đó. Một số khán giả khác tiếc nuối cho chương trình và bày tỏ mong muốn nếu concert tiếp tục được tổ chức sẽ không có sự tham gia của Negav.

Điều này hoàn toàn hợp lý bởi trước đó, phát ngôn của nam rapper này đã gây ra tranh cãi cho khán giả, đem lại cảm xúc tiêu cực cho nhiều người xem chương trình. Đặc biệt, phần đông khán giả theo dõi chương trình là các bạn trẻ đang ở lứa tuổi cần chú tâm học tập, trau dồi tri thức. Những phát ngôn thiếu cẩn trọng từ những người mang danh “nghệ sĩ trẻ”, “người nổi tiếng” sẽ có ảnh hưởng nhất định tới công chúng, nhất là những người hâm mộ họ.

Tuy nhiên, việc khán giả bắt đầu mất thiện cảm với Anh trai say hi không hoàn toàn do phát ngôn của Negav, đó còn là thái độ của BTC chương trình trước sự việc nói trên. Là đơn vị tổ chức chương trình, nhưng ê-kíp Anh trai say hi đến nay hoàn toàn không có bất cứ động thái, phát ngôn nào về sự việc.

Trên fanpage của chương trình, đội ngũ truyền thông của Anh trai say hi vẫn tiếp tục tung ra những thông tin về những màn biểu diễn của các “anh trai” khác trong concert hoặc những dòng trạng thái bày tỏ sự cảm ơn tới những nhà tài trợ và hoàn toàn không đề cập tới Negav hoặc sự cố vừa rồi.

BTC "Anh trai say hi" hoàn toàn im lặng trước phát ngôn gây tranh cãi của Negav.

Điều này khiến không ít khán giả cho rằng BTC đang cố tình “làm ngơ” sự việc, phớt lờ phản ứng của dư luận về thiếu sót trong chương trình của chính mình, về một cá nhân họ từng dành nhiều “đất” để lăng –xê.

Trên Techz, nhà văn hóa Ngô Hương Giang nhận định BTC Anh trai say hi cần giải trình với cơ quan chức năng quản lý văn hóa, cần có trách nhiệm xã hội của một đơn vị truyền thông và đưa ra quan điểm, phản hồi về sự việc nói trên.

Theo ông, việc BTC chương trình cố tình im lặng là điều “khó có thể chấp nhận được”.