Showbiz 15/9: Hieuthuhai giành ngôi vị quán quân 'Anh trai say hi'

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày 15/9.

Hieuthuhai giành quán quân "Anh trai say hi"

Nhận tổng lượt bình chọn áp đảo 1.610.492, Hieuthuhai chính thức giành ngôi vị quán quân chương trình Anh trai say hi với giải thưởng 200 triệu đồng và một xe hơi điện trị giá 240 triệu đồng.

Hieuthuhai giành ngôi vị quán quân "Anh trai say hi".

Với 875.079 lượt bình chọn, Rhyder được xướng tên cho danh hiệu á quân, nhận số tiền 150 triệu đồng và một xe hơi điện trị giá 240 triệu đồng. Quán quân và á quân chương trình đồng lòng dùng toàn bộ tiền thưởng đóng góp cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM.

Cũng trong đêm chung kết, MC Trấn Thành thông báo chương trình Anh trai say hi ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

5 cái tên thuộc "Nhóm nhạc toàn năng" của Anh trai say hi (Anh trai best five) gồm: Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc, Rhyder.

Mỗi thành viên nhận 150 triệu cùng một chuyến nghỉ dưỡng trị giá 100 triệu đồng. Mỗi người cũng nhận một xe điện trị giá hơn 30 triệu đồng và một hợp đồng thu âm.

Ở ngay sân khấu đêm chung kết, đại diện "Nhóm nhạc toàn năng" thông báo sẽ gửi toàn bộ số tiền nhận được để ủng hộ cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Hoa hậu Thùy Tiên cùng nhóm Việt Phi hỗ trợ người dân Yên Bái

Hoa hậu Thùy Tiên cùng nhóm châu Phi của Quang Linh vlog lên đường đi hỗ trợ người dân Yên Bái, một trong những nơi đang bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão Yagi.

Hoa hậu Thùy Tiên chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm châu Phi của Quang Linh vlog

Trước đó, cô quyên góp 50 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kèm chia sẻ: "Tiên xin được chia sẻ một chút tấm lòng mong người dân sớm vượt qua".

Hành động đẹp của nàng hậu nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Phim "Quỷ cẩu" thắng lớn

Phim kinh dị Quỷ cẩu (tên tiếng Anh: Crimson Snout) của đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa vừa giành giải "Phim hay nhất" tại Liên hoan phim Kanazawa 2024 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 4 đến 8/9.

Theo đó, Quỷ cẩu vượt qua 335 tác phẩm, trong đó có nhiều đối thủ mạnh như Son of Adam (Ấn Độ), Hooves (Sri Lanka), Euphoria (Đài Loan) và The masterpiece (Hàn Quốc).

Diễn viên Vân Dung trong phim "Quỷ cẩu".

Trang web của Liên hoan phim Kanazawa 2024 ghi: "Bộ phim Crimson Snout (Quỷ cẩu) - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lưu Thành Luân đã đạt được thành công phòng vé đối với thể loại phim kinh dị Việt, thu về hơn 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) tại Việt Nam".

Trên trang cá nhân, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa chia sẻ: “Quỷ cẩu đang trên đường chu du thế giới và dự là sẽ kéo theo Linh miêu. Mong muốn đem phim Việt ra thế giới luôn là mục tiêu mà tôi hướng đến”.

Quỷ cẩu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chó đội nón mê - câu chuyện dân gian kỳ bí về loài khuyển yêu xuất hiện vào đêm trăng sáng, đi bằng hai chân và xúi giục ma quỷ đến quấy phá gia chủ. Phim có sự tham gia diễn xuất của NSND Kim Xuân, NSƯT Quốc Quân, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Quang Tuấn, Nam Thư…

Kasim Hoàng Vũ đi cấp cứu

Kasim Hoàng Vũ thông báo vừa phải nhập viện cấp cứu do bệnh tình trở nặng. Nam ca sĩ cho biết anh đã cố nén đau để tham gia đêm nhạc quyên góp cho mình.

“Ngày hôm qua tôi rất mệt và đau nên lẽ ra phải đi cấp cứu. Nhưng tấm chân tình của các nghệ sĩ quá lớn, đặc biệt là khán giả đến với chương trình nên tôi cố gắng gượng đến giây phút cuối cùng. Tôi muốn đáp lại tình cảm cũng như sự yêu thương và quan tâm mà tất cả mọi người dành cho mình. Đến sáng nay không thể chịu nổi nữa nên tôi phải vào cấp cứu”, Kasim chia sẻ.

Kasim Hoàng Vũ phải đi cấp cứu.

Trước đó, Kasim Hoàng Vũ nhập viện điều trị và chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép xương hàm.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, được biết đến từ khi giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004.

Nhiều năm qua, Kasim Hoàng Vũ định cư tại Mỹ. Anh hoạt động nghệ thuật song song kinh doanh cửa hàng ẩm thực. Năm 2018, nam ca sĩ xác nhận có con trai với bạn gái Việt kiều.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ mắc căn bệnh viêm khớp xương hàm. Sau khi phẫu thuật xương hàm và cổ, anh phải tạm dừng ca hát và sụt nhiều cân do ăn uống khó khăn, không nhai được.