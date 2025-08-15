Cháy lớn tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, TP.HCM

(VTC News) -

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Bình Dương trước đây).

Hiện trường vụ cháy.

Theo một số người dân tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ Công ty TNHH SX - TM - DV Môi trường Việt Xanh, chuyên thu gom, xử lý chất thải nằm tại lô N1, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên vào chiều 15/8.

Phát hiện đám cháy, công nhân bỏ cháy tán loạn. Lực lượng chữa cháy cùng xe cứu hỏa cũng đến ngay sau đó.

Do diện tích lớn, cùng với việc ngọn lửa bùng lên quá dữ dội nên việc khống chế đám cháy trở nên khó khăn.

Hiện, đám cháy cơ bản được khống chế, chưa ghi nhận thương vong về người.

Cuối tháng 7 vừa qua, tại TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, rạng sáng 28/7, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một căn nhà trên đường số 15, phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ). Người dân xung quanh phát hiện, sau đó dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng đội chữa cháy chuyên nghiệp có mặt triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt đám cháy.

Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong. Danh tính được xác định là anh L.N.H.L. (23 tuổi) và chị L.K.T.A. (20 tuổi, bạn gái anh L.).