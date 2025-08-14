Cứu 5 người mắc kẹt trong căn biệt thự bốc cháy giữa đêm

(VTC News) -

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/8, ngôi biệt thự 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ, bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng cứu 5 người khỏi đám cháy. (Ảnh: Đ.N)

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, huy động tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ đến hiện trường; sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói.

Lính cứu hoả phải tiếp cận đám cháy tại tầng 1 theo nhiều hướng như cửa chính, cửa hông bên trái. Đồng thời, một nhóm tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.