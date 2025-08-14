Thủ tướng dự diễn đàn PCCC, kêu gọi xây dựng xã hội an toàn, giảm rủi ro

Ngày 14/8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH), an ninh, an toàn và khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC - CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.

Cùng dự sự kiện có lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; Hiệp hội PCCC - CNCH Việt Nam cùng nhiều hiệp hội chuyên ngành về an ninh, an toàn trong nước và quốc tế.

Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, tạo điều kiện để các đại biểu trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro và khắc phục hậu quả cháy nổ, thiên tai. Thủ tướng chia sẻ, trong bối cảnh các sự cố xảy ra ngày càng phức tạp, diễn đàn lần này là cơ hội để thống nhất hành động, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân và phát triển bền vững đất nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp ý kiến tại diễn đàn, kết hợp kết quả triển lãm để hoàn thiện văn bản pháp lý, bổ sung cơ chế đáp ứng yêu cầu mới. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai trong toàn dân; đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực quản lý; huy động sức mạnh hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Theo Thủ tướng, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH phải được duy trì thường xuyên, đa dạng về hình thức và gắn với diễn tập thực tế. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, phương tiện hiện đại, Việt Nam cần tận dụng nguồn lực quốc tế trong đào tạo, huấn luyện và trang bị phục vụ ứng phó ở mọi môi trường - từ nhà cao tầng, công trình ngầm đến khu vực sông biển.

Bên cạnh thành tích, Thủ tướng chỉ ra một số tồn tại như buông lỏng quản lý ở một số địa phương, để xảy ra công trình vi phạm quy chuẩn PCCC, thanh tra kiểm tra chưa quyết liệt, tuyên truyền chưa sâu, một bộ phận người dân còn chủ quan. Để khắc phục, người đứng đầu Chính phủ đề nghị tập trung vào 6 nhóm giải pháp: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Nâng cao hiệu quả thực thi; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục; Đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; Mở rộng hợp tác quốc tế; Phát huy vai trò doanh nghiệp trong đảm bảo an toàn cộng đồng.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức, gồm tọa đàm quốc tế “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH” với sự tham gia của các tổ chức quốc tế; hội thảo về công nghệ mới trong bảo đảm an ninh, an toàn và phòng vệ dân sự.

Ngoài các hoạt động trao đổi chuyên môn, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH còn trực tiếp hướng dẫn người dân - đặc biệt là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên các kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, cứu hộ và xử lý sự cố giao thông.

Song song đó, triển lãm giới thiệu bốn nhóm sản phẩm công nghệ, kỹ thuật phục vụ PCCC, CNCH và an ninh, an toàn; các giải pháp quản lý tòa nhà, thành phố thông minh; cùng những ứng dụng trong công nghiệp, thương mại và giao thông. Điểm nhấn của sự kiện là khu gian hàng truyền thống, nơi trưng bày lịch sử và chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, góp phần lan tỏa những giá trị, truyền thống tốt đẹp của lực lượng đến cộng đồng.

Triển lãm quốc tế năm nay thu hút hơn 480 thương hiệu, đơn vị đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày 4 nhóm sản phẩm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện PCCC - CNCH; công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà và nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh; ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, tòa nhà cao cấp; giải pháp quản lý tòa nhà, thành phố thông minh, trung tâm thương mại, bán lẻ, giao thông.

Sự kiện diễn ra từ 14 - 16/8, là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi thông tin, hợp tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.