Cháy nhà ở TP.HCM lúc rạng sáng, cảnh sát giải cứu 4 người

Cháy nhà ở TP.HCM lúc rạng sáng, cảnh sát dùng thang cứu người mắc kẹt.

Ngày 8/2, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Hơn 2 giờ cùng ngày, đám cháy bùng lên từ căn nhà 3 tầng ở đường số 36, phường Tân Hưng. Lúc này trong nhà có 4 người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ngủ.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Lửa sau đó nhanh chóng bén vào đồ đạc, xe máy, lan rộng khắp nhà.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Quá trình này, cảnh sát cũng dùng thang đưa 4 người ra ngoài an toàn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết vụ cháy xảy ra cửa hàng thời trang. 4 người trong gia đình mắc kẹt gồm người chồng 34 tuổi, người vợ 32 tuổi, hai con gái lần lượt 3-5 tuổi. Khu vực cháy đã được không chế, dập tắt, không lan sang nhà bên cạnh.

Tài sản thiệt hại gồm 1 xe máy, 2 xe đạp, 5 chiếc máy tính, 1 ghế massage, đồ dùng cá nhân (ước tính khoảng 80 triệu đồng).