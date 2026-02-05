Vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong: Nhân chứng bất lực nhìn lửa nuốt chửng căn nhà

(VTC News) -

Liên quan vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con tử vong tại căn nhà trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM), ông Đào Anh S. - người sống gần hiện trường, vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại cảnh ngọn lửa bùng phát và thiêu rụi ngôi nhà.

Theo ông S., khoảng 0h30 ngày 5/2, khi đang chuẩn bị đi ngủ, ông bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau nhà. Khoảng hai phút sau, người thân trong gia đình chạy sang báo tin có nhà bị cháy. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, ông lập tức chạy ra hiện trường để kiểm tra.

Hiện trường vụ hỏa hoạn làm 3 mẹ con tử vong thương tâm.

“Khi tôi tới nơi, lửa đã bốc lên dữ dội từ phần đầu nhà, ngay khu vực cửa chính, kèm theo nhiều tiếng nổ. Chỉ trong khoảng vài phút, ngọn lửa đã lan rộng và bao trùm gần như toàn bộ căn nhà”, ông S. nhớ lại.

Phát hiện vụ việc, ông cùng nhiều người dân trong con hẻm nhanh chóng hô hoán, kêu gọi nhau tìm cách cứu người. Một số người dùng vật dụng sẵn có để phá cửa, tiếp cận bên trong. Riêng ông Sơn kéo vòi nước từ nhà sang, liên tục xịt vào khu vực cháy với hy vọng có thể khống chế ngọn lửa, mở đường vào cứu nạn nhân.

“Tôi và bà con cố gắng hết sức, ai có gì dùng nấy. Người thì đập cửa, người thì tìm cách tiếp cận từ phía sau, còn tôi đứng tạt nước liên tục. Nhưng lửa lớn quá, không thể khống chế được”, ông S. nói.

Theo nhân chứng này, thời điểm đó, ngọn lửa bùng phát rất nhanh, nhiệt độ cao, khói đen cuồn cuộn khiến việc tiếp cận bên trong căn nhà gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, ông và nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại hiện trường, mong tìm được cơ hội cứu người.

“Tôi vừa xịt nước vừa mong bên trong có ai đó kêu cứu để mình biết đường mà lao vào. Nhưng lạ lắm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động hay tiếng gọi nào”, ông S. chia sẻ.

Theo ông, việc không nghe thấy tiếng kêu cứu khiến những người tham gia ứng cứu càng thêm lo lắng và bất an. Ông cho rằng do lửa bùng phát quá nhanh, các nạn nhân không kịp phản ứng hoặc tìm đường thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Nhân chứng này cũng cho biết, căn nhà có trần tôn lót mút xốp nên rất dễ bắt lửa. Khi cháy, lớp vật liệu này tạo ra khói đen dày đặc, mùi khét nồng nặc, sộc thẳng vào mũi, khiến việc hô hấp và quan sát hiện trường trở nên vô cùng khó khăn.

“Khói mù mịt, cay xè mắt, rất khó thở, nhưng lúc đó chỉ nghĩ làm sao cứu được người nên vẫn cố đứng lại”, ông S. nói.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang tìm cách tiếp cận, phần mái tôn của căn nhà bất ngờ đổ sập xuống, phát ra tiếng động lớn. Sự việc khiến tất cả phải lùi lại vì lo ngại nguy hiểm.

“Khoảnh khắc mái tôn sập ngay trước mặt, tôi biết là không còn cơ hội nữa. Lúc đó bất lực lắm, chỉ biết đứng nhìn lửa bao trùm căn nhà mà không làm gì được”, ông S. nghẹn ngào kể.

Theo người dân sống gần căn nhà bị cháy, sau khi mái nhà đổ sụp, lửa và khói bùng phát mạnh hơn, bịt kín hoàn toàn các lối tiếp cận. Mọi nỗ lực cứu người của người dân đều không thể tiếp tục do nguy cơ mất an toàn.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, vụ cháy xảy ra tại căn nhà một trệt, một lầu nằm trong con hẻm nhỏ, xung quanh là nhiều nhà ống liền kề. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân đang ngủ và không kịp thoát ra ngoài.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến 7h36 cùng ngày, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bà P.T.M.L. (SN 1982) cùng hai con là N.P.M.N (SN 2012) và N.P.M.NG (SN 2020).