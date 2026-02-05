Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, ba mẹ con tử vong

(VTC News) -

Khoảng hơn 1h sáng 5/2, người dân sinh sống trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 50 m². Ngôi nhà nằm trong con hẻm rộng khoảng 2 m, cách cầu Chợ Cầu 2 gần 200 m.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Tô Ký.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một phụ nữ hơn 40 tuổi cùng hai con, gồm bé trai 5 tuổi và bé gái 14 tuổi, đang ngủ. Do lửa bùng phát mạnh, các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, dùng ống nước và phá cửa để tìm cách cứu người. Tuy nhiên, khu vực phía trước căn nhà cháy dữ dội nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Xe cứu thương túc trực phía ngoài hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Khi tiếp cận bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái ở khu vực nhà vệ sinh, bé trai nằm trong phòng ngủ, tất cả đều ở tầng trệt. Các nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường căn nhà bị cháy.

Theo ghi nhận, ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ, xung quanh là nhiều nhà ống liền kề. Căn nhà có một phòng ngủ, cửa ra vào được khóa hai lớp bằng cửa sắt và cửa gỗ. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, nội thất bên trong.

Một số người dân cho biết, người phụ nữ trước đây làm kế toán, hiện buôn bán cà phê rang xay. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân đang đi làm tại tỉnh Lâm Đồng.

Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm sâu gần chợ Cầu (Quận 12 cũ), nay là phường Đông Hưng Thuận.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận xác nhận, vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.