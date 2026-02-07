Cháy nhà 5 tầng ở trung tâm TP.HCM

Ngày 7/2, Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 5 tầng trên địa bàn.

Đám cháy phát ra từ sân thượng.

Khoảng 8h cùng ngày, khói lửa bùng lên dữ dội từ sân thượng căn nhà 5 tầng nằm trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán tìm cách dập lửa. Do đám cháy nằm giữa khu dân cư khiến nhiều người hoảng loạn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP.HCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt nhanh chóng sau đó.

Nhiều xe chữa cháy được điều động.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được điều tra.

Theo người dân, căn nhà cháy là nhà hàng đang được sửa chữa.

Căn nhà cháy đang được sửa chữa.

Cháy nhà bị ám khói đen sau vụ cháy.