Cháy nhà lúc nửa đêm ở Cà Mau, bé trai 9 tuổi tử vong thương tâm

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn khiến một bé trai tử vong.

Lãnh đạo xã Phú Mỹ thăm hỏi, động viên gia đình anh H. (Ảnh: T.H)

“Đảng uỷ, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn bước đầu”, lãnh đạo xã thông tin.

Theo đó, khoảng 0h30 cùng ngày, lửa bùng phát tại nhà anh T.T.H. (35 tuổi, ngụ ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ), làm nghề buôn thịt heo. Thời điểm này, anh H. cùng vợ và hai con ở bên trong nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tham gia chữa cháy.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện bé trai T.B.P. (9 tuổi) – con anh H. tử vong tại phòng ngủ. Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đám cháy và bàn giao cho gia đình.

Căn nhà anh H. bị thiêu rụi hoàn toàn, con trai 9 tuổi tử vong trong phòng ngủ. (Ảnh: T.H)

Theo thống kê của chính quyền địa phương, vụ hoả hoạn thiêu rụi căn nhà của gia đình anh H., ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Công an xã Phú Mỹ đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.