Cháy nhà trong ngõ sâu ở Hà Nội, 1 người bị thương

(VTC News) -

Khoảng 21h ngày 22/9, một vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ 175 phố Lạc Long Quân (Hà Nội).

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại ngôi nhà số 37/95 ngõ 175 phố Lạc Long Quân nên đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ.

Lửa ngùn ngụt bốc lên tại căn nhà trong ngõ 175 Lạc Long Quân.

Ngôi nhà bị cháy cao 2 tầng, 1 tum. Nhân chứng cho hay, vào thời điểm xảy ra cháy bên trong nhà có 5 người. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương đưa phương tiện và lực lượng tới hiện trường. Do căn nhà nằm sâu trong ngõ nên cán bộ, chiến sĩ phải kéo dây dẫn nước vào bên trong để dập lửa.

Xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 21h50, đám cháy cơ bản được khống chế. Ghi nhận tại hiện trường, một người bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu. Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.