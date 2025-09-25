Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được cứu thoát

(VTC News) -

Lực lượng PCCC TP.HCM đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, cứu thoát thành công 6 người bị mắc kẹt.

Tối 25/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 3 thông tin, xử lý nhanh chóng vụ hỏa hoạn xảy ra tại số 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát lúc 16h22 tại khu vực bếp tầng trệt căn nhà cao tầng 1 trệt, 1 lửng và 5 lầu, diện tích khoảng 58,6 m² khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ hoả hoạn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động 4 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cứu hoả.

Đến 16h27, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực khác.

Đáng chú ý, trong quá trình chữa cháy, lực lượng PCCC đã kịp thời cứu thoát 6 người mắc kẹt trong nhà, đưa ra ngoài an toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một số tài sản tại khu vực bếp bị hư hỏng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.