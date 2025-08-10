Cháy nhà ở Quảng Ngãi, một người chết

Ngày 10/8, lực lượng chức năng xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến anh A.L. (trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, đêm 9/8, người dân thôn thôn Đăk Y Pay (xã Măng Bút) phát hiện ngôi nhà của anh A.L. bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa. Ngọn lửa bùng cháy mạnh, lan nhanh sang ngôi nhà của bà Y.S (60 tuổi, mẹ ruột anh A.L).

Lúc này, trong nhà bà Y.S có bà cùng anh A.L và 2 con anh A.L đang nằm ngủ. Khi mọi người la lớn, bà Y.S cùng 2 cháu nhỏ chạy thoát được ra ngoài.

Anh A.L bị mắc kẹt và tử vong. Vụ cháy làm 2 ngôi nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, cho biết gia đình anh A.L là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Anh A.L là lao động chính trong gia đình. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân cùng chung tay giúp đỡ.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.