Cháy lớn tại bãi giữ xe trong khu dân cư ở TP.HCM

(VTC News) -

Lực lượng chức năng phường An Phú Đông đang phối hợp với Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nỗ lực dập lửa tại một bãi giữ xe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhuần.

Khoảng 11h ngày 27/9, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Nhuần nghe nhiều tiếng nổ lớn, kèm cột khói bốc cao hàng chục mét. Đến kiểm tra, họ phát hiện cháy bên trong bãi giữ xe nằm ở địa chỉ 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần.

Bãi xe bốc cháy trưa 27/9. (Ảnh: CACC)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cùng các đơn vị chi viện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để tiếp cận và khống chế ngọn lửa từ nhiều phía.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy lớn, nhiệt độ cao và có nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ công tác cứu hỏa.

Ghi nhận ban đầu 1 chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi cùng nhiều vỏ lốp xe. Hiện chưa có thống kê chính thức về số lượng phương tiện bị cháy và thiệt hại tài sản.

Chính quyền đang rà soát giấy phép hoạt động và điều kiện phòng cháy chữa cháy của bãi xe.