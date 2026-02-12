Cửa hàng kinh doanh đồ nhựa ở Bắc Ninh bốc cháy ngày cuối năm

(VTC News) -

Khoảng 13h30 ngày 12/2, đám cháy bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trên đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy gồm đồ nhựa và hàng hóa kinh doanh, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, kèm theo khói đen dày đặc.

Lực lượng chức năng điều động 5 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe thang tham gia chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh điều động 5 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe thang, cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, chống cháy lan sang khu vực lân cận.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đặc thù vật liệu nhựa dễ bắt lửa, tỏa nhiệt lớn và sinh nhiều khói độc. Lực lượng chức năng phải tiếp cận từ nhiều hướng, đồng thời sử dụng xe thang phun nước từ trên cao để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà dân xung quanh.

Vụ hỏa hoạn làm thiệt hại 3 xe máy cùng nhiều hàng hóa, sản phẩm kinh doanh trong cửa hàng. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an phường Võ Cường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát tại khu nhà kho làm nến đốt của Nhà tình thương Hương La rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị ảnh hưởng. Lãnh đạo UBND xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết,

Hai ngày trước, tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ cháy tại Nhà tình thương Hương La. Ngọn lửa bùng phát từ khu nhà kho làm nến đốt rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị thiêu rụi.

Nhà tình thương Hương La đang nuôi dưỡng 42 trẻ em khuyết tật với 15 sơ (nữ tu) trực tiếp chăm sóc. Thời điểm xảy ra cháy, tại cơ sở còn 13 sơ và 8 trẻ em khuyết tật, số còn lại đã về quê ăn Tết hoặc đi học.

Khu vực nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật được bố trí tách biệt với nơi xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, các sơ (nữ tu) nhanh chóng đưa toàn bộ trẻ em và những người có mặt ra khu vực an toàn, không xảy ra thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và khống chế hoàn toàn đám cháy, không để lan sang các khu vực lân cận.