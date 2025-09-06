Cháy dữ dội ở căn nhà 4 tầng trung tâm Nha Trang

(VTC News) -

19h, ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 ngôi nhà 4 tầng rộng khoảng 50 m² trên đường Thái Nguyên (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ kiện cửa, móc khóa. Ngọn lửa bốc dữ dội khiến người dân trong khu vực và người đi đường hoảng sợ.

Sau khi nghe tiếng nổ, người dân phát hiện cháy và hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Theo ghi nhận ban đầu, không có người ở trong nhà.

Hiện trường vụ cháy lớn tại căn nhà 4 tầng trên đường Thái Nguyên, phường Nha Trang.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều 5 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên việc khống chế đám cháy gặp khó khăn. Lực lượng cứu hỏa phải chia nhiều hướng phun vòi rồng, đồng thời dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để ngăn cháy lan sang nhà kế bên.

Đến 22h, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát huy động xe thang dập lửa và phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại nên lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo nhân chứng, tầng hai căn nhà trên có nhiều vật dụng nghi chứa xăng, gây cản trở công tác dập lửa.