Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ rét đỉnh điểm hai ngày, Hà Nội giảm còn 12°C

(VTC News) -

Khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển nhanh xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến thời tiết cả nước trong những ngày tới. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, phạm vi ảnh hưởng lớn, khả năng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

Tối và đêm 17/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc sắp chuyển rét sâu, Hà Nội có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12°C. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Đêm 17/11 và ngày 18/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi và trung du 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Thời tiết Hà Nội hứng mưa và mưa rào trong đêm 17/11 và ngày 18/11, không khí trở nên ẩm và rét buốt. Từ đêm nay, khu vực này trời chuyển rét diện rộng, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-14°C.

Trên biển, từ tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ gần sáng 18/11, Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 18-19/11 sẽ là hai ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C.

Từ 20/11, mưa ở miền Bắc sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.

"Khả năng xuất hiện sương muối, băng giá giai đoạn hai ngày đầu không cao, nhưng giai đoạn từ 20-23/11 là có thể, nhất là ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc, bởi điều kiện xảy ra sương muối phải là ít đến quang mây về đêm", ông Hưởng nói.