Chàng shipper gen Z và thử thách chạy xe kiếm 100 triệu đồng trong 4 tháng

(VTC News) -

Hành trình một ngày làm xe ôm công nghệ của Nguyễn Văn Huỳnh.

Nguyễn Văn Huỳnh (24 tuổi) sinh ra và lớn lên ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Anh từng là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, đang thuê nhà sống một mình ở nội thành.

Huỳnh làm xe ôm công nghệ được gần 2 năm. Tình cờ thấy một người trên mạng xã hội đặt ra mục tiêu để kiếm tiền bằng công việc chạy xe công nghệ, chàng trai gen Z này cũng tự đặt KPI cho bản thân là phải kiếm được 100 triệu đồng trong 4 tháng. Anh chia sẻ mục tiêu này bằng cách đăng tải các clip tự quay lên mạng để vừa buộc bản thân theo đuổi mục tiêu, vừa kiếm thêm đơn hàng và nhận được sự khích lệ, cổ vũ của mọi người.

"Mục đích mình đặt ra kế hoạch này là muốn phát triển bản thân và muốn có mục tiêu để thức dậy mỗi sáng. Ngoài ra mình còn muốn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và những điều tích cực dành cho những bạn trẻ đang trong giai đoạn khởi nghiệp như mình", chàng trai Hà Nội chia sẻ.

Ngày 2/5, Huỳnh bắt đầu thực hiện kế hoạch và đến ngày thứ 66, tổng doanh thu của anh là 44 triệu đồng, vẫn còn kém khá nhiều so với mục tiêu đạt mức trung bình 25 triệu đồng/tháng.

Huỳnh đã làm công việc xe ôm công nghệ được 2 năm.

Một ngày chạy xe của Huỳnh bắt đầu từ lúc 6h, khi anh mở app và bắt đầu nhận khách. Khoảng thời gian mọi người ăn trưa, từ 11h - 14h, anh tập trung vào công việc giao đồ ăn để "cày" thêm điểm trên ứng dụng. Anh cho biết việc giao hàng có thù lao cao hơn và đỡ vất vả hơn chở khách.

Huỳnh thường ăn trưa lúc khoảng 14h, sau đó nghỉ ngơi khoảng 30 phút rồi chạy xe đến tối. Mỗi ngày anh chạy khoảng 30 chuyến, liên tục 12 tiếng đồng hồ. Doanh thu mỗi ngày phải hơn 800 nghìn đồng mới đạt KPI mà chàng trai gen Z tự đặt ra cho bản thân. Do thời tiết có ngày mưa ngày nắng, khách có ngày đông ngày vắng nên thu nhập cũng khá trồi sụt, không đều.

Nguyễn Văn Huỳnh giúp đỡ cụ bà có hoàn cảnh khó khăn ven đường.

Chạy xe ngoài đường cả ngày, Huỳnh rất mệt, sức khỏe đối đối mặt với nhiều nguy cơ như đau mắt do thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, say nắng, choáng váng khi trời nắng nóng gay gắt, hay cảm lạnh do những cơn mưa lớn đổ xuống. Sau hơn 1 tháng theo đuổi mục tiêu đề ra, Huỳnh đã bị sụt 4kg.

Có những ngày Huỳnh rất nản vì doanh thu cách quá xa mục tiêu, nhưng anh đã tự vực dậy tinh thần, cố gắng hơn. Thỉnh thoảng, khi chạy xe và giao hàng, Huỳnh được khách típ thêm tiền vì thái độ nhiệt tình, thân thiện. Cũng không ít lần anh bị khách lừa tiền hay "bom" hàng, nhưng anh tự nhắc mình không nản lòng, quyết tâm đi đến cùng kế hoạch 4 tháng.

Huỳnh tâm sự: "Từ lúc đặt ra mục tiêu, mình rất áp lực vì mỗi ngày phải tìm mọi cách để có doanh thu cao nhất. Mình cũng nghĩ rằng, chỉ được sống một lần trong đời, ngại gì mà không thử, ngại gì mà không bước ra khỏi vùng an toàn. Không có công việc gì là dễ dàng nên mọi người hãy biết quý trọng quãng thời gian tuổi trẻ của mình".

Giây phút nghỉ ngơi sau thời gian chạy xe căng thẳng của Nguyễn Văn Huỳnh.

Hành trình mỗi ngày được Huỳnh cập nhật lên mạng xã hội TikTok, và câu chuyện của chàng xe ôm công nghệ ở Hà Nội nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những video kể hành trình kiếm tiền bằng nghề xe ôm của anh đều nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Chàng trai trẻ được khen ngợi về tính kiên trì, ý chí mạnh mẽ, tôn trọng mục tiêu, tính trách nhiệm và sự tôn trọng đối với kế hoạch, mục tiêu mình đặt ra: "Những câu chuyện về người trẻ nỗ lực thế này cần được lan tỏa nhiều hơn nữa, rất nể tinh thần của bạn"; "Xem các video của bạn, mình tin rằng dù làm shipper, xe ôm hay sau này đổi công việc khác, bạn cũng sẽ thể hiện sự quyết tâm và nghiêm túc như vậy, không từ bỏ mục tiêu".

"Thế mới biết dù làm nghề gì, cái quan trọng là bạn phải nỗ lực, nghiêm túc, có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng để quyết tâm theo đuổi"; "Nhìn chàng trai này rất quyết tâm với kế hoạch đặt ra, hy vọng sau 4 tháng bạn sẽ thành công"; "Chạy xe ôm công nghệ cũng kiếm được nhiều tiền nếu bạn có ý chí quyết tâm, đừng coi thường nghề này nhé mọi người"...

Ngoài những lời khen ngợi, cộng đồng mạng cũng dành lời khuyên cho Huỳnh nên giữ gìn sức khỏe, chú ý ăn uống điều độ, không nên bất chấp vì mục tiêu mà coi thường sức khỏe.

Còn hơn 1 tháng để đạt mục tiêu 100 triệu đồng. Trải nghiệm thực tế hơn 2 tháng qua cho thấy điều này không hề dễ dàng dù Huỳnh làm việc mỗi ngày tới 12 tiếng. Tuy nhiên, sự quyết tâm của bản thân cùng sự động viên, khích lệ của cư dân mạng giúp chàng trai gen Z có thêm động lực để đi nốt hành trình.