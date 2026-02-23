Cận cảnh đô vật Nga trật khớp vai khi so tài võ sĩ MMA Việt Nam

(VTC News) -

Clip đô vật Rafael Raimond so tài với Bạch Văn Nghĩa ở sới vật Mai Động. (Nguồn: Tinh Hoa Võ Thuật)

Ngày 22/2, sới vật đầu xuân làng Mai Động (Hà Nội) chứng kiến màn so tài giữa Bạch Văn Nghĩa (The Champ MMA) và đô vật nước ngoài Rafael Raimond. Ngay từ khi hai đô vật bước ra sân đình, không khí đã trở nên sôi động với sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Đô vật Rafael đã ngay lập tức gây sức ép với các miếng đánh của mình. Tuy nhiên theo chia sẻ trên fanpage của võ sĩ Đào Hồng Sơn, ở sới vật Mai Động, các đô vật phải đè lấm lưng 3 giây để giành chiến thắng. Rafael có lúc đã vật được Bạch Văn Nghĩa ngửa lưng ra nhưng vẫn chưa ngửa lưng hoàn toàn.

Đô vật Rafael so tài với Bạch Văn Nghĩa ở sới vật Mai Động (Hà Nội) - Ảnh cắt từ clip

Đô vật người nước ngoài sau đó còn có đòn quét trụ và kiểm soát phần lưng của Bạch Văn Nghĩa nhưng không thể vật ngửa được đô vật của Việt Nam. Những phút kế tiếp, Rafael vẫn không thể vật ngửa được Bạch Văn Nghĩa khi đô vật của Việt Nam thoát miếng rất nhanh.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Rafael cố gắng vật Bạch Văn Nghĩa nhưng đô vật Nga bất ngờ bị trật khớp vai. Sau đó, Rafael đã không thể tiếp tục thi đấu dù được các bác sĩ chăm sóc. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Bạch Văn Nghĩa.

Đô vật Rafael không thể thi đấu sau khi bị trật khớp vai - Ảnh cắt từ clip

Trên trang facebook cá nhân, Rafael chia sẻ clip nắm tay Bạch Văn Nghĩa và giơ cao như một cách thừa nhận chiến thắng thuộc về đô vật Việt Nam. Rafael viết trên phần story: "Cảm ơn vì sự ủng hộ, vì tình yêu và sự quan tâm mà mọi người dành cho tôi. Tình cảm tôi nhận được hôm nay từ người dân Việt Nam còn quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào. Chấn thương là một phần của thể thao. Điều đó vẫn xảy ra. Có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng tôi vẫn hoàn toàn bình thản. Biết ơn tất cả".

Đô vật Rafael chia sẻ clip giơ cao tay của Bạch Văn Nghĩa và cảm ơn sự quan tâm của khán giả tại sới vật

Tinh thần thi đấu máu lửa của đô vật Nga đã chiếm được cảm tình và sự khen ngợi của khán giả. Rafael Raimond có gốc gác từ Dagestan (Nga), vùng đất của những đô vật và võ sĩ MMA hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Bạch Văn Nghĩa là võ sĩ có tiếng của MMA Việt Nam. Anh khởi đầu sự nghiệp MMA chuyên nghiệp tại hệ thống LION Championship dưới sự dẫn dắt của CLB The Champ MMA. Tại LION Championship 15 ngày 13/7/2024, anh thắng Đỗ Thanh Tú bằng quyết định trọng tài sau ba hiệp. Ở LION Championship 18 ngày 12/10/2024, anh hạ Nguyễn Đức Thắng bằng TKO ngay hiệp một. Tại LION Championship 19 ngày 16/11/2024 ở Phú Quốc, Bạch Văn Nghĩa thắng Phan Huy Hoàng bằng đòn siết cổ sau trong hiệp đầu.