Ngỡ ngàng 3 chị em đô vật Việt Nam đánh đâu thắng đó, giành 3 HCV SEA Games

(VTC News) -

Hôm nay 18/12, đội tuyển vật tiếp tục mang về 4 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam với tỷ lệ thắng 100%. Đáng chú ý, 3 trong số 4 nhà vô địch là chị em ruột - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng cân 62 kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57 kg), Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng 53 kg).

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1997) khởi đầu ngày thi đấu thành công rực rỡ cho đội tuyển vật Việt Nam với tấm HCV ở hạng cân 62 kg nội dung vật tự do nữ. Cô lần lượt đánh bại các đô vật cảu Philippines, Indonesia, Lào và Thái Lan.

Tiếp đó, em gái của Mỹ Hạnh là Mỹ Linh (2003) làm điều tương tự ở hạng 53 kg khi giành chiến thắng áp đảo 10-0 trước đối thủ Thái Lan. Trước đó, Linh cũng đã vượt qua các vận động viên đến từ Philippines, Myanmar và Indonesia, mang về thêm một tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

3 chị em ruột đồng loạt giành HCV trong bộ môn vật tự do.

Không chịu kém cạnh các chị em, Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001) cũng lên ngôi ở hạng 58 kg với chiến thắng 10-0 trước đô vật Myanmar ở trận quyết định. Trước đó, Mỹ Trang lần lượt đánh bại các vận động viên Indonesia và Thái Lan, chứng tỏ sức mạnh vượt trội và phong độ ổn định trên sàn đấu SEA Games.

3 chị em đô vật nổi tiếng người Huế Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh không xa lạ với ngơ]fi hâm mộ thể thao. Bộ ba sinh ra trong một gia đình 7 người con tại Quảng Điền, Huế, trong đó có đến 5 người là vận động viên đấu vật. Chị cả Mỹ Hạnh từng 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ những thành tích xuất sắc.

Mỹ Trang, người em thứ hai, cũng là gương mặt quen thuộc tại SEA Games, từng giành HCV ở các kỳ trước và gây ấn tượng mạnh với chiến thắng chỉ trong 22 giây tại SEA Games 32. Em út Mỹ Linh lần đầu dự SEA Games nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn trên sàn đấu.

Ngoài 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh, tấm HCV còn lại của đội tuyển vật Việt Nam hôm nay là của Đỗ Ngọc Linh. Các đô vật sớm hoàn thành chỉ tiêu 6 huy chương vàng chỉ sau 2 ngày thi đấu.