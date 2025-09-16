Chân dung tỷ phú duy nhất ở Nepal

Binod Chaudhary sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh tại Kathmandu (Nepal). Ông nội của Binod di cư từ Ấn Độ đến Nepal và thành lập một doanh nghiệp dệt may tại đây, đặt nền móng cho di sản kinh doanh của gia đình. Doanh nghiệp này sau đó được mở rộng bởi cha của Chaudhary, người tham gia nhiều lĩnh vực trong đó có xây dựng. (Ảnh: News18)