Chân dung tỷ phú duy nhất ở Nepal

Binod Chaudhary sinh năm 1955, là người đầu tiên và duy nhất ở Nepal góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes. Ông hiện sở hữu khối tài sản ròng 2 tỷ USD, xếp thứ 1.905 thế giới. (Ảnh: Bloomberg)
Tỷ phú Binod Chaudhary hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Chaudhary (CG). (Ảnh: File Pic)
CG là một tập đoàn đa quốc gia với 136 công ty, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, khách sạn, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), năng lượng, giáo dục và y tế. (Ảnh: Zeenews)
Binod Chaudhary sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh tại Kathmandu (Nepal). Ông nội của Binod di cư từ Ấn Độ đến Nepal và thành lập một doanh nghiệp dệt may tại đây, đặt nền móng cho di sản kinh doanh của gia đình. Doanh nghiệp này sau đó được mở rộng bởi cha của Chaudhary, người tham gia nhiều lĩnh vực trong đó có xây dựng. (Ảnh: News18)
Ban đầu Binod Chaudhary mong muốn trở thành một kế toán viên và bắt đầu học tập tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Binod Chaudhary phải trở về nhà năm 18 tuổi do cha lâm bệnh, từ bỏ việc học hành và bước chân vào thế giới kinh doanh. (Ảnh: Instagram)
Hành trình khởi nghiệp của Chaudhary bắt đầu bằng việc mở vũ trường nổi tiếng nhất Nepal tại Kathmandu vào năm 1973, nơi nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của giới trẻ. (Ảnh: Instagram)
Năm 1984, Chaudhary sáng lập Wai Wai, một thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng, hiện là món ăn phổ biến trong các căn bếp trên khắp Ấn Độ và Nepal. (Ảnh: Instagram)
Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, Chaudhary hợp tác với các thương hiệu toàn cầu như Suzuki và Panasonic, qua đó củng cố thêm cho các dự án kinh doanh của mình. (Ảnh: Instagram)
Năm 1995, Binod Chaudhary thực hiện bước đi chiến lược khi mua lại cổ phần chi phối của Ngân hàng Nabil từ chính phủ Dubai, ngân hàng này kể từ đó đã trở thành ngân hàng hàng đầu của Nepal. (Ảnh: Instagram)
Tuy nhiên, thành công nhất của Binod Chaudhary nằm ở lĩnh vực khách sạn. Tập đoàn Chaudhary sở hữu 143 khách sạn, bao gồm một số cơ sở 5 sao hợp tác với chuỗi khách sạn Taj Hotels nổi tiếng, trải dài khắp Nepal, Ấn Độ và Sri Lanka. (Ảnh: Instagram)
Theo Forbes, tài sản của Binod Chaudhary hiện là 2 tỷ USD. Mặc dù con số này khá khiêm tốn so với Elon Musk (471,1 tỷ USD) hay Mukesh Ambani (104,5 tỷ USD) nhưng đây vẫn là một thành tựu đáng kể đối với một quốc gia nhỏ bé như Nepal. (Ảnh: Instagram)
Không chỉ kinh doanh, Binod Chaudhary cũng là một tác giả và nhà làm phim. Cuốn tự truyện của ông, Making It Big, chia sẻ những bài học trong suốt hành trình của mình. Là một nhà từ thiện, ông hỗ trợ cứu trợ thiên tai, giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại Nepal thông qua Quỹ Chaudhary. (Ảnh: Forbes)
Dù là tỷ phú duy nhất của Nepal, Chaudhary vẫn luôn khiêm tốn. Ông tin rằng kinh doanh phải phục vụ một mục đích cao cả hơn. Được truyền cảm hứng từ những huyền thoại, được thúc đẩy bởi tầm nhìn, Binod Chaudhary không chỉ giàu có mà còn là một động lực thay đổi cho Nepal. (Ảnh: SCMP)
