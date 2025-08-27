Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Theo số liệu cập nhật thời gian thực trên Forbes (sáng 27/8), khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đạt 13,6 tỷ USD. Đây là mức tài sản cao nhất của ông Phạm Nhật Vượng từ trước đến nay, đồng thời cao gấp ba lần so với thời điểm đầu năm.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới, xếp vị trí 196.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 13 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, hồi cuối tháng 6 năm nay, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cũng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản trên 10 tỷ USD. Từ đó đến nay, khối tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng liên tục gia tăng, tiến gần mốc 14 tỷ USD.

Tài sản của ông Vượng gia tăng chủ yếu nhờ vào diễn biến tăng của cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) và các mã cổ phiếu khác "họ Vin". Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng vọt lên ngưỡng 135.500 đồng/cổ phiếu, qua đó xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết. Tính trong 1 tuần gần nhất, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng gần 20%, còn nếu tính từ đầu năm, VIC đã tăng hơn 230%.

Trong danh sách 5 tỷ phú Việt được Forbes cập nhật, tài sản của ông Phạm Vượng gấp gần 4 lần người đứng thứ 2 - bà Nguyễn Thị Phương Thảo. So với ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan, con số này gấp hơn 11 lần.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet đang sở hữu khối tài sản 3,7 tỷ USD, xếp thứ 1.073 thế giới.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.442 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD, đứng vị trí 1.504 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan sở hữu 1,2 tỷ USD, xếp thứ 2.860 thế giới.