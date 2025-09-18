Trải qua 60 cuộc phẫu thuật vì biến chứng tiêm filler trôi nổi

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, làm đẹp bằng tiêm filler (chất làm đầy) trở thành xu hướng quen thuộc tại Việt Nam. Chỉ với vài mũi tiêm, nhiều người có thể sở hữu chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn hay gương mặt trẻ trung hơn mà không cần dao kéo. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp “thần tốc” đó là những rủi ro tiềm ẩn có thể để lại hậu quả nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu ca tiêm filler được thực hiện. Riêng tại Mỹ, khoảng 1,5 triệu ca được báo cáo. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ghi nhận hơn 900 trường hợp biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thủ thuật này.

Tại Việt Nam, tình hình không kém phần báo động. Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp nhận hơn 600 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm, trong đó 69% liên quan đến tiêm filler và Botox. Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cũng thường xuyên cấp cứu cho những bệnh nhân bị hoại tử da, mù mắt, tai biến não sau tiêm filler tại các cơ sở không phép. Đặc biệt, có trường hợp bệnh nhân phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật chỉ để xử lý hậu quả hoại tử lan rộng do filler trôi nổi.

Mặt khác, thực trạng quản lý sử dụng chất làm đầy ở Việt Nam còn nhiều vấn đề bất cập. Quy định phân phối, cấp phép sử dụng lỏng lẻo; dễ dàng mua bán trên thị trường, mạng xã hội; nguy cơ bị pha trộn sai tỷ lệ, tạp chất.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân chính của biến chứng sau tiêm filter thường đến từ: Tiêm tại cơ sở không phép, thiếu điều kiện vô khuẩn; Người tiêm không phải bác sĩ, không được đào tạo bài bản; Filler giả, kém chất lượng, không được Bộ Y tế cấp phép; Kỹ thuật tiêm sai, tiêm nhầm vào mạch máu hoặc sai lớp mô.

Có những biến chứng đến sớm và những biến chứng phải sau 2 - 6 tuần, thậm chí sau năm, hàng chục năm mới xuất hiện. Nhiều biến chứng nặng gây ảnh hưởng và để lại di chứng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, tâm lý, thậm chí tử vong.

Để giảm thiểu rủi ro, ThS.BS Phạm Kiến Nhật - khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân chỉ thực hiện tiêm filler tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, đầy đủ trang thiết bị tiêu chuẩn. Lựa chọn bác sĩ chuyên khoa có chứng chỉ hành nghề, hiểu rõ giải phẫu. Sử dụng filler chính hãng, nguồn gốc rõ ràng được Bộ Y tế cấp phép. Thăm khám, theo dõi chặt chẽ trước sau tiêm.

Tuyệt đối không tự xử lý biến chứng tại nhà hay tìm đến spa, cơ sở “chui” để chữa biến chứng. Không tự nặn, không chích rạch, không đắp thuốc dân gian. Bạn cần đến ngay bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường như đau dữ dội, da tím tái, mờ mắt, sưng đỏ, chảy mủ.