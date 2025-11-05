1. Cha đẻ của y học phương Tây là ai?
- A
Archibald McIndoe
- B
Florence Nightingale
- C
Hippocrates
Theo Biography, hơn 2.000 năm trước, khi con người còn tin rằng bệnh tật do thần linh giáng xuống, một vị bác sĩ người Hy Lạp dũng cảm đứng lên phản bác điều đó. Ông cho rằng: “Bệnh không đến từ thần thánh, mà từ cách sống, chế độ ăn và môi trường của con người”. Vị bác sĩ ấy chính là Hippocrates – người được tôn vinh là cha đẻ của y học phương Tây và là tác giả của Lời thề Hippocrates nổi tiếng, nền tảng của đạo đức y khoa suốt hàng nghìn năm.
- D
Marie Curie
2. Ông sống vào thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại?
- A
Thế kỷ 5 trước Công nguyên
Hippocrates sống khoảng 460 – 370 trước Công nguyên, thời kỳ Hy Lạp cổ đại – khi y học còn bị chi phối mạnh mẽ bởi tôn giáo và thần thoại.
- B
Thế kỷ 1 sau Công nguyên
- C
Thế kỷ 10 trước Công nguyên
- D
Thế kỷ 18
3. Theo ông, nguyên nhân gây bệnh là gì?
- A
Sự trừng phạt của các vị thần
- B
Do ma quỷ
- C
Lối sống, chế độ ăn uống và môi trường sống
Hippocrates là người đầu tiên cho rằng bệnh lý có nguyên nhân tự nhiên, đến từ cách sống, ăn uống và yếu tố môi trường, chứ không phải do thần linh gây ra - quan điểm mang tính cách mạng thời bấy giờ.
- D
Do lời nguyền cổ xưa
4. Ông được cho là người đầu tiên mô tả chính xác triệu chứng của bệnh nào dưới đây?
- A
Viêm phổi và động kinh ở trẻ em
Ông đã ghi chép chi tiết về triệu chứng viêm phổi, động kinh ở trẻ em, góp phần hình thành nền tảng ban đầu của y học lâm sàng.
- B
Cảm cúm và viêm họng
- C
Bệnh phong
- D
Bệnh đậu mùa
5. Vì chống lại quan điểm tôn giáo đương thời, ông phải chịu hậu quả gì?
- A
Bị đày ra đảo
- B
Bị kết án tù 20 năm
Ông bị kết án 20 năm tù, và chính trong thời gian này ông viết tác phẩm nổi tiếng “Cơ thể phức tạp” – một công trình mang giá trị khoa học vẫn còn đúng đến ngày nay.
- C
Bị tước quyền hành nghề
- D
Bị xử tử công khai
6. Nguyên lý đạo đức cơ bản trong “Lời thề Hippocrates” là gì?
- A
Cấm tiết lộ thông tin bệnh nhân
- B
Không kê thuốc độc hoặc thuốc phá thai
- C
Hành nghề với lương tâm và nhân ái
- D
Tất cả các đáp án trên
Lời thề bao hàm toàn bộ những nguyên tắc trên – từ bảo mật thông tin, tôn trọng sự sống, đến giữ gìn nhân phẩm nghề y. Nó đặt nền móng cho đạo đức y học hiện đại.
7. Theo Lời thề Hippocrates hiện đại, bác sĩ cần nhớ điều gì quan trọng nhất khi chữa bệnh?
- A
Chỉ tập trung điều trị triệu chứng
- B
Chữa bệnh nhân, không chỉ chữa bệnh
Lời thề hiện đại nhấn mạnh: “Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không chỉ điều trị một cơn sốt hay khối u, mà là điều trị một con người". Đây là tinh thần nhân bản sâu sắc của y học.
- C
Luôn dùng kỹ thuật hiện đại nhất
- D
Không bao giờ thừa nhận sai sót
8. "Lời thề Hippocrates” ngày nay còn được sử dụng ở đâu?
- A
Trong lễ tốt nghiệp của sinh viên y ở nhiều quốc gia
Nhiều trường y trên thế giới vẫn sử dụng lời thề này trong lễ tốt nghiệp – như một cam kết danh dự khi bước vào nghề y.
- B
Trong lễ tuyên thệ của cảnh sát
- C
Trong nghi lễ tôn giáo Hy Lạp
- D
Chỉ còn lưu trữ trong viện bảo tàng
