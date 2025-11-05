Cha đẻ của y học phương Tây là ai?

C

Hippocrates

Theo Biography, hơn 2.000 năm trước, khi con người còn tin rằng bệnh tật do thần linh giáng xuống, một vị bác sĩ người Hy Lạp dũng cảm đứng lên phản bác điều đó. Ông cho rằng: “Bệnh không đến từ thần thánh, mà từ cách sống, chế độ ăn và môi trường của con người”. Vị bác sĩ ấy chính là Hippocrates – người được tôn vinh là cha đẻ của y học phương Tây và là tác giả của Lời thề Hippocrates nổi tiếng, nền tảng của đạo đức y khoa suốt hàng nghìn năm.