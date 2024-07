Celine Dion tái xuất sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo

(VTC News) -

Celine Dion gây xúc động khi biểu diễn ca khúc Hymne à L'amour tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Đây cũng chính là sân khấu tái xuất của nữ ca sĩ sau thời gian dừng sự nghiệp để điều trị bệnh hiểm nghèo.

Celine Dion trở lại sân khấu sau thời gian ngừng ca hát để chữa bệnh.

Diva 56 tuổi mặc chiếc váy dài đính hàng nghìn viên ngọc trai và thể hiện ca khúc Hymne à L'amour trên đỉnh Tháp Eiffel. Dù trải qua bệnh tật nhưng giọng hát của Celine Dion vẫn cảm xúc và cao vút. Sự trở lại của Celine Dion sau nhiều năm nghỉ ca hát cũng khiến cho khán giả xúc động.

Sau màn biểu diễn, nữ ca sĩ cũng đã có nhưng chia sẻ bày tỏ cảm xúc của mình. Cô cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được trở lại trên sân khấu, tại chính thành phố mà mình yêu thích.

Theo TMZ, Celine Dion nhận được cát-xê 2 triệu USD (gần 50 tỷ đồng) cho màn biểu diễn lần này. Ngoài thù lao hậu hĩnh, ban tổ chức Thế vận hội mùa hè còn chi trả khoản phí di chuyển bằng máy bay phản lực, du thuyền, và các chi phí khác trong những ngày nữ ca sĩ ở đây.

Màn biểu diễn của Celine Dion tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Thời gian qua, Celine Dion gây xót xa khi tiết lộ bộ phim tài liệu I am: Celine Dion kể một cách chân thực về cuộc chiến giành lại sức khỏe.

Celine Dion phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo vào năm 2008. Căn bệnh khiến các cơ của cô không thể hoạt động, cổ họng như bị bóp nghẹt. Căn bệnh hiếm gặp này liên quan đến hệ thần kinh, gây ra tình trạng cứng cơ, co thắt và đau đớn. Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải, hiện không có cách cứu chữa.

Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo quyết định dừng sự nghiệp, hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung điều trị.

17 năm chống chọi với căn bệnh vô phương cứu chữa, danh ca cho người xem thấy hình ảnh nỗ lực phục hồi sức khoẻ với quyết tâm trở lại sân khấu. Cô nói bản thân cố gắng tập luyện hàng ngày vì nhớ fan, bật khóc khi nói về những người ủng hộ mình.

"Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi. Nếu không thể đi, tôi sẽ bò. Tôi sẽ không dừng lại, người phụ nữ này sẽ không bao giờ dừng lại", Dion nói.

Celine đau đớn chống lại bệnh tật để trở lại sân khấu.

Chia sẻ về việc quyết định lên tiếng về tình trạng sức khỏe của mình trong phim tài liệu được xem như "món quà quý giá nhất" đồng thời cũng là "trách nhiệm lớn lao nhất” của nữ ca sĩ.

Cô khẳng định: "Tôi không hề gục ngã. Khi cuộc sống đặt bạn trước những thử thách, bạn có hai lựa chọn: đối mặt hoặc trốn tránh”. Celine Dion mạnh mẽ cho biết lựa chọn của mình là sẵn sàng chiến đấu tới cùng với căn bệnh này.

Celine Dion là một trong những giọng ca nổi danh nhất thế giới.

Celine Dion sinh năm 1968 và là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong 3 diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới cùng Whitney Houston và Mariah Carey.

Celine Dion giành được 5 giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Giọng ca thế hệ 6X là một trong những ngôi sao có lượng đĩa hát được tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc với hơn 200 triệu album được bán ra.

Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những ca khúc như The power of love, Because you loved me và ca khúc kinh điển My heart will go on (nhạc phim Titanic).