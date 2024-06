Xót xa với hình ảnh tàn tạ của Celine Dion khi chiến đấu với bệnh nan y

(VTC News) -

Celine Dion là một trong những giọng ca vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp thành công, hào quang rực rỡ trên sân khấu, cuộc đời nữ danh ca là những lần hứng chịu vết thương lòng, trải qua biến cố đau thương.

Hiện tại, cô phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, khó có thể cứu chữa. Thế nhưng giọng ca người Canada vẫn cho thấy sức mạnh phi thường và nghị lực mãnh liệt của một người phụ nữ từng viết nên nhiều kỳ tích.

Danh ca Celine Dion.

Tuổi thơ nghèo khó đến biểu tượng văn hoá toàn cầu

Sinh ra tại Quebec, Canada, trong một gia đình đông anh em, Celine Dion phải trải qua tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vanity Fair vào năm 2012, Celine Dion tiết lộ cô không có phòng riêng, các anh chị em “phải nhồi nhét 3-4 người vào một cái giường”.

“Ở đầu cầu thang có một chiếc dốc nhỏ dẫn đến các phòng ngủ. Gường tôi được đặt ở ngay vị trí đó. Do đó, ai bước lên phòng ngủ cũng sẽ đi ngang qua tôi, tôi có thể vẫy chào và chúc họ ngủ ngon”, Celine Dion chia sẻ.

Celine Dion sinh ra trong một gia đình nghèo khó với 14 người con.

Mặc dù thiếu thốn về vật chất nhưng Celine tự hào vì tuổi thơ mình đủ đầy về tình cảm gia đình: "Anh chị em tôi được bình an và được bố mẹ chăm sóc. 3-4 người ngủ cùng một giường là chuyện bình thường với chúng tôi. Chúng tôi dù không có tiền nhưng lại không 'nghèo'. Chúng tôi yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi còn cần gì khác nữa chứ?".

Ngay từ nhỏ, Celine Dion đã bộc lộ niềm đam mê ca hát với chất giọng cao vút, nội lực và đầy cảm xúc. Biết Celine thích ca hát và biểu diễn, cả gia đình đều cố gắng giúp cô hiện thực hóa ước mơ.

Cha mẹ cô, Adhémar-Charles và Thérèse đã thành lập một nhóm nhạc có tên là Gia đình Dion đưa cô đi lưu diễn khắp nơi. Sau đó, gia đình cô mở một quán bar piano, đưa cô đến với ánh đèn sân khấu khi mới 5 tuổi.

Năm 12 tuổi, Celine Dion cùng anh trai sáng tác ca khúc đầu tay Cen'était qu'un rêve. Ca khúc này đã lọt vào tay René Angélil, người sau này trở thành chồng và quản lý của cô.

Nhìn thấy tiềm năng to lớn trong cô bé, René Angélil đã thế chấp nhà cửa để đầu tư cho album đầu tay của cô và không ngừng nỗ lực để đưa tên tuổi cô đến với công chúng. Album La voix du bon Dieu được phát hành vào năm 1981 khi Celine Dion mới 13 tuổi và đã gặt hái được thành công vang dội tại Canada.

Ngay từ nhỏ, Celine Dion đã bộc lộ năng khiếu với giọng hát cao vút, nội lực và đầy cảm xúc.

Dưới sự dìu dắt và quản lý của René, Celine Dion dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế. Cô liên tiếp cho ra đời những album thành công vang dội.

Trong đó, album Falling into You (1996) đã bán được hơn 32 triệu bản trên toàn thế giới, giúp cô nhận được 5 giải Grammy danh giá. Các ca khúc của Celine Dion như My Heart Will Go On, The Power of Love, Because You Loved Me,... đã trở thành những bản hit kinh điển, chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Celine Dion giành được vô số giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, bao gồm 5 giải Grammy, 20 giải Juno, 7 giải American Music Awards,... Cô cũng là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc thành công nhất mọi thời đại với hơn 250 triệu album được bán ra trên toàn thế giới.

Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Biểu tượng âm nhạc đương đại. Cô cùng được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Theo trang SCMP, Celine Dion nằm trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 800 triệu USD.

Dưới sự dìu dắt và quản lý của René, Celine Dion dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế, cô được mệnh danh là Biểu tượng âm nhạc đương đại.

Không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, Celine Dion còn có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ váy lộng lẫy, được thiết kế bởi những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Cô cũng là một tín đồ của các thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Dior, Givenchy,... Gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng của Celine Dion đã giúp cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ trên thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát lẫy lừng, Celine tham gia một số dự án phim, kinh doanh và hoạt động từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Cô là người sáng lập Quỹ Celine Dion, tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo khó và mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn thế giới và thường xuyên quyên góp cho các tổ chức y tế, tổ chức cứu trợ thiên tai,... Tấm lòng nhân ái và những hoạt động thiện nguyện tích cực của Celine Dion đã giúp cô trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng.

Mối tình vượt thời gian và nỗi đau hiếm muộn

Ngoài sự nghiệp ca hát, Celine Dion còn được công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình vượt thời gian với René Angélil. Cả hai không chỉ đơn thuần là mối quan hệ quản lý - ca sĩ mà còn là một tình yêu đích thực. Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng họ luôn dành cho nhau sự tin tưởng, thấu hiểu và yêu thương vô bờ bến. Năm 1994, họ kết hôn, trở thành biểu tượng của tình yêu đích thực trong làng giải trí.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Celine Dion còn được công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình vượt thời gian với René Angélil.

Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, Celine Dion và René Angelil đã phải chật vật trong chuyện sinh con. Nữ danh ca từng trải qua 2 lần tiểu phẫu để cải thiện khả năng thụ thai. Sau nhiều năm thất bại, cuối cùng họ đã phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, số phận lại trớ trêu khi vào năm 1999, René được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Celine Dion tạm dựng sự nghiệp ca hát một thời gian để chăm sóc chồng. Tự nhận là người nghiện căng thẳng, cuộc sống gắn với sân khấu và sự hâm mộ của khán giả, ánh hào quang của người nổi tiếng, Celine đối mặt nhiều khó khăn từ khi chồng phát bệnh.

Đương đầu với thử thách và sóng gió, cô nhận ra rằng dù trong khoảnh khắc đau đớn, đáng sợ hay tồi tệ, hạnh phúc vẫn sẽ tỏa sáng lấp lánh khi chúng ta biết yêu thương. Chính điều này khiến hai vợ chồng không từ bỏ việc sinh con.

Điều kỳ diệu cuối cùng đã tới khi cậu con trai đầu lòng René-Charles Angélil chào đời khỏe mạnh vào tháng 1/2001. Vài năm sau đó, họ tiếp tục cố gắng có thêm con, tuy nhiên Celine không may sảy thai vào năm 2009. Hơn 1 năm sau, đôi vợ chồng mới thành công với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Lần này, cô mang thai ba em bé. Tuy nhiên, một trong số đó không thể chào đời. Cô sinh sớm ở tuần thứ 33 thai kỳ và chào đón cặp song sinh Nelson - Eddy hồi tháng 10/2010.

Celine Dion và 3 con trai.

Bi kịch liên tiếp mất người thân vì bệnh ung thư

Trong cuộc đời của mình, Celine Dion nhiều lần chứng kiến người thân yêu qua đời trong vòng tay cô vì căn bệnh ung thư. Cuối năm 2003, giọng ca My heart will go on đón nhận tin buồn khi cha qua đời sau thời gian bị ung thư. Dion lúc đó 35 tuổi, không kịp về gặp ông lần cuối vì đang đi tour ở Las Vegas. Cô sau đó phải hủy hai buổi diễn trong hợp đồng có trị giá hàng triệu USD, theo People.

Năm 2016 là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời Celine Dion. Đầu tháng 1, chồng cô - René Angélil - qua đời sau nhiều năm chiến đấu dai dẳng với bệnh ung thư vòm họng. Mất mát này giáng một đòn mạnh vào nữ ca sĩ. Trong tang lễ, Celine đã đau buồn đến mức sụp người xuống khóc trước linh cữu của chồng.

Sự ra đi của người bạn đời tri kỷ René Angélil là cú sốc lớn với nữ ca sĩ.

Nỗi đau liên tiếp đến với Celine Dion. Ngay sau hôm đưa tiễn chồng, Celine lại phải đến dự buổi lễ tưởng niệm anh trai tại Repentigny, Canada. Daniel Dion - anh trai của Celine cũng qua đời vì ung thư. Tuy nhiên, cô không tham dự đám tang, lý do là vì cô và các con không thể nào chịu đựng việc xót thương người thân tại nơi công cộng thêm được nữa.

Một thời gian dài nữ ca sĩ chìm trong tuyệt vọng, phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm và chứng rối loạn ăn uống. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, Celine Dion đã dần vượt qua nỗi đau, tìm được sự bình yên trong lòng mình. Cô quay trở lại sân khấu với những màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến cả thế giới phải xúc động

Mắc bệnh hiếm gặp, có thể vĩnh viễn không đi hát được nữa

Bản thân Celine Dion cũng mang trong mình căn bệnh quái ác. Tháng 12/2022, Celine Dion thông báo với khán giả mình mắc hội chứng SPS - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh hiếm gặp liên quan đến hệ thần kinh gây ra tình trạng cứng cơ, co thắt và đau đớn. Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải, hiện không có cách cữu chữa.

Celine Dion phát hiện mình mắc căn bệnh ''người cứng'' hiếm gặp vào năm 2008.

Căn bệnh này khiến cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo quyết định dừng sự nghiệp, hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung điều trị.

Chia sẻ với Vogue vào tháng 5 vừa qua, Celine cho biết các triệu chứng của bệnh "người cứng" xuất hiện từ năm 2008. Lúc đó, cô đang thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế Taking Chances. Ca sĩ nói mỗi khi lên nốt cao, giọng hát thường bị run và đứt quãng, không ổn định như trước nên cô quyết định gặp bác sĩ.

Khi nhận kết quả chẩn đoán thanh quản vẫn bình thường, Celine Dion tiếp tục tổ chức năm đêm diễn tiếp theo. Thế nhưng cô bắt đầu cảm nhận một số nhóm cơ dần tê cứng. "Khi đó, tôi gặp khó khăn trong việc di chuyển, phải dựa vào vật gì đó để bước đi", danh ca cho biết.

Nữ danh ca thường xuyên gặp cơn co thắt dữ dội, đối mặt với nguy cơ vĩnh viễn không đi hát được nữa.

Căn bệnh khiến sức khoẻ nữ ca sĩ suy nhược đến mức cô ghét phải ra khỏi nhà dù chỉ trong thời gian ngắn. Cô gặp khó khăn trong việc đi lại vì dễ bị những cơn đau co thắt. Lưng ca sĩ cũng dần cong vì hội chứng này, kèm theo những đợt co thắt cơ "không thể chịu đựng". Chứng bệnh hiếm khiến Celine Dion cảm thấy như bị cầm tù trong chính cơ thể mình, và "có thể vĩnh viễn không còn đi hát được nữa".

Celine Dion đau đớn vì bệnh hiểm.

Sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Celine Dion mới đặt ưu tiên hàng đầu là sức khoẻ và điều trị. Cô từng có thời gian giấu bệnh với các con, người thân và bạn bè trong nhiều năm. "Tôi đã cố gắng cầm cự lâu nhất có thể. Giờ đây, tôi cần ngừng giả vờ mạnh mẽ và nên chăm sóc bản thân", ca sĩ trải lòng.

Chị gái danh ca - Claudette Dion - từng cho biết quá trình điều trị của cô chưa tiến triển vì không thể tìm thấy loại thuốc nào hiệu quả, dù họ đang làm việc với các chuyên gia đầu ngành. Nhưng nữ ca sĩ và gia đình không từ bỏ hy vọng, tin tưởng sẽ khỏi bệnh và trở lại với khán giả.

Cô nỗ lực điều trị bệnh và quyết tâm trở lại sân khấu.

Mới đây, bộ phim tài liệu I am: Celine Dion tiết lộ một cách chân thực và xúc động về cuộc chiến giành lại sức khỏe với quyết tâm trở lại sân khấu của nữ danh ca.

Xem phim, nhiều khán giả bật khóc, sốc trước nỗi đau Celine Dion phải trải qua khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Phân đoạn gây sốc nhất của bộ phim là hình ảnh Celine Dion đau và run rẩy úp mặt lên cáng. Cô nằm im với đôi mắt mở to và không thể di chuyển. Nước mắt tuôn chảy trong khi nữ ca sĩ hoảng loạn vì tiếp tục bị co thắt. Đội ngũ y tế cố gắng để giảm bớt cơn co thắt cho Celine bằng thuốc Valium và thuốc xịt mũi. Sau 2 liều tiêm, nữ ca sĩ mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

17 năm qua chống chọi với căn bệnh vô phương cứu chữa, danh ca cho người xem thấy hình ảnh nỗ lực phục hồi sức khoẻ với quyết tâm trở lại sân khấu. Cô nói bản thân cố gắng tập luyện hàng ngày vì nhớ fan, bật khóc khi nói về những người ủng hộ mình. "Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi. Nếu không thể đi, tôi sẽ bò. Tôi sẽ không dừng lại, người phụ nữ này sẽ không bao giờ dừng lại", Dion nói.

Đầu năm nay, cô đã xuất hiện bất ngờ tại giải Grammy để trao giải Album của năm cho Taylor Swift khiến công chúng vui mừng.

Chia sẻ về việc quyết định lên tiếng về tình trạng sức khỏe của mình trong phim tài liệu được xem như "món quà quý giá nhất" đồng thời cũng là "trách nhiệm lớn lao nhất” của nữ ca sĩ.

Cô khẳng định: "Tôi không hề gục ngã. Khi cuộc sống đặt bạn trước những thử thách, bạn có hai lựa chọn: đối mặt hoặc trốn tránh”. Celine Dion mạnh mẽ cho biết lựa chọn của mình là sẵn sàng chiến đấu tới cùng với căn bệnh này.

Celine Dion hát nhạc phim "Titanic" - "My heart will go on".