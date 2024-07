Cây nhà hàng xóm mọc lấn sang ranh giới đất nhà mình thì có được tự ý hái quả?

(VTC News) -

Căn cứ Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về ranh giới giữa các bất động sản như sau:

“1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Cây nhà hàng xóm mọc lấn sang đất nhà mình liệu có được hái quả hay không là câu hỏi nhiều người đặt ra. (Ảnh: Minh họa)

Đồng thời, tại Điều 176 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về mốc giới ngăn cách các bất động sản như sau:

“2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ”.

Từ những quy định trên thì có thể hiểu rằng chỉ trong trường hợp cây này được trồng và dùng làm mốc giới ngăn cách giữa hai nhà thì lúc này sẽ là mốc giới thuộc sở hữu chung, mình mới có quyền hưởng hoa lợi từ nó.

Nếu không thuộc trường hợp này, cây chỉ do nhà hàng xóm trồng và nằm hoàn toàn trong đất nhà hàng xóm nhưng có rễ cây hoặc cành vươn sang phần đất nhà của mình thì đúng nguyên tắc mình có quyền yêu cầu nhà hàng xóm phải cắt tỉa phần vượt quá chứ không được thu hoạch quả của họ.

Thêm nữa, căn cứ Điều 191 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền sử dụng không phải chủ sở hữu như sau:

“Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, trường hợp mình có thể thỏa thuận được với họ thì mình có thể thu hoạch phần quả này. Trường hợp không thỏa thuận được thì bạn không được phép thu hoạch.