Cầu thủ đánh nguội bị thẻ đỏ, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng Công an TP.HCM

(VTC News) -

Bàn thắng của Alan giúp CAHN đánh bại CA TP.HCM.

Trận CAHN đấu với CA TP.HCM trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 27/10 là cuộc cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng xếp hạng V.League 2025-2026. Dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu, đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng.

CLB Công an TP.HCM nhập cuộc tốt, chơi đôi công với đối thủ được đánh giá cao hơn. Khi hiệp một diễn ra được nửa thời gian, đội khách có thêm lợi thế khi Lê Văn Đô nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị truất quyền thi đấu khiến CLB Công an Hà Nội phải đá với đội hình 10 người.

CLB CAHN đánh bại CA TP.HCM dù phải chơi thiếu người từ sớm. (Ảnh: Kim Chi)

Tuy nhiên, bước ngoặt này lại không tạo ra thế trận thuận lợi cho CA TP.HCM. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vốn không mạnh trong việc chơi tấn công chủ động. Trong khi đó, CAHN lại rất thành công với chiến thuật phản công.

Không lâu sau khi mất người, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số từ kịch bản đơn giản. Cao Quang Vinh Pendant chuyền dài cho Alan để tiền đạo này vượt qua thủ môn, sút tung lưới CA TP.HCM. CAHN dẫn 1-0 sau hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM đẩy cao đội hình tìm cách tấn công nhưng bế tắc. Nguyễn Tiến Linh mờ nhạt khi bị các hậu vệ CAHN kèm chặt. Trong khi đó, đội chủ nhà có không ít cơ hội phản công nhưng không tận dụng được để nới rộng cách biệt.

Không đội nào ghi bàn trong hiệp 2. CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 1-0 và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Họ kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm nhưng còn 1 trận đấu bù vào tháng 12.

CAHN 1-0 CA TP.HCM Alan 35'

Đội hình CAHN vs CA TP.HCM

Công an Hà Nội (4-3-3): Vũ Thành Vinh (23); Lê Văn Đô (88), Hugo Gomes (3), Trần Đình Trọng (21), Cao Quang Vinh Pendant (7); Stefan Mauk (7), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19); Nguyễn Đình Bắc (9), Alan (72), Phan Văn Đức (20).

Công an TP.HCM (4-3-3): Patrick Lê Giang (89); Lê Quang Hùng (34), Khổng Minh Gia Bảo (13), Trần Hoàng Phúc (28), Nguyễn Đức Phú (39); Phạm Văn Luân (12), Peter Makrillos (7), Nguyễn Thái Quốc Cường (19); Võ Hữu Việt Hoàng (20), Nguyễn Tiến Linh (22), Lee Williams (66).

