Cựu HLV Công an Hà Nội mất việc theo cách không ngờ

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, HLV Flavio Cruz vừa nói lời chia tay câu lạc bộ Gia Định sau khi đội bóng này đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ. Ban đầu, ông Cruz được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng có trụ sở ở TP.HCM. Thậm chí, nhà cầm quân người Brazil vẫn tin rằng mình được tiếp tục công việc khi đội bóng thay tên, chuyển trụ sở.

Ông Flavio Cruz hiện bất đắc dĩ phải đi tìm đội bóng mới dù vừa mới đáp chuyến bay đến Việt Nam. Nhà cầm quân người Brazil nhận được lời mời từ Thái Lan nhưng vẫn đang lưỡng lự bởi mong muốn tiếp tục ở lại V.League hoặc giải hạng Nhất Việt Nam.

HLV Flavio Cruz rơi vào cảnh thất nghiệp.

HLV Flavio Cruz từng nhiều năm thi đấu tại V.League trước khi trở thành trợ lý cho ông Paulo Foiani tại CLB Công an Hà Nội. Chính ông Cruz cũng có thời gian ngắm nắm vai trò tạm quyền ở đội bóng ngành công an. Cựu tiền đạo này thất nghiệp một thời gian trước khi trở lại Gia Định ở vai trò mới.

Trong khi đó, CLB Phú Thọ sẽ sử dụng ông Lê Quốc Vượng ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Quyết định này là bất ngờ lớn sau những diễn biến gần đây của cuộc chuyển giao.

Câu lạc bộ Hòa Bình tưởng như sẽ giải tán, khi đội Phú Thọ (mới) nhận toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ từ Gia Định FC. Tuy nhiên, sau cuộc họp giữa nhà tài trợ cũng các bên liên quan, CLB Xuân Thiện Phú Thọ chốt phương án tập hợp nhân sự từ cả hai đội bóng.

Điều bất ngờ là chính CLB Gia Định mới là đội có nhiều người mất việc hơn. 15 cầu thủ từ Hòa Bình FC sẽ sang thi đấu cho Phú Thọ cùng nhóm khác từ Gia Định FC.

Chiều 8/9, CLB Hòa Bình đã có Công văn gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty VPF với nội dung không tham gia Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26. Đại diện vùng Tây Bắc cho biết nhiều yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến kế hoạch khiến họ không thể tiếp tục vận hành.

Cuối cùng, VPF đành phải tổ chức bốc thăm lại và đang đề xuất phương án thay đổi suất lên/xuống hạng V.League.