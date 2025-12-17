Triệt xóa đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khoáng sản trái phép

(VTC News) -

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, do Vũ Sơn (SN 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và TP Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972) và Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mỗi tháng Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua khoảng 3.000 – 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Do phần lớn khoáng sản không có hóa đơn hợp pháp, các đối tượng đã mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam; đồng thời khởi tố các bị can còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.