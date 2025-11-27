Cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn trái phép 6.000 tỷ đồng lĩnh 20 năm tù

(VTC News) -

Ngày 27/11, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt các bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể: Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP.HCM) 11 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ. Ngoài án tù, Phi còn bị buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thế Diện (SN 1985, ngụ TP.HCM, nhân viên kế toán) nhận mức án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Nhận hối lộ.

Đáng chú ý, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982, ngụ TP.HCM, cựu cán bộ thuế) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Nhận hối lộ do có vai trò tiếp nhận và tạo điều kiện cho hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1994), Lê Thị Thủy (SN 1992), Phạm Ngọc Cường (SN 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993), Mai Thị Thùy Linh (SN 1992), Lê Thị Anh (SN 1992) và Phan Tấn Trung (SN 1996) lần lượt bị tuyên các mức án từ 1 đến 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý thuế, tạo điều kiện cho hành vi trốn thuế và làm thất thu ngân sách nhà nước, nên cần mức án nghiêm để răn đe.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Hoàng Phi lập tổng cộng 168 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, thu phí từ 1,7% đến 2,2% trên giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế.

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh hỗ trợ, trả công 12 - 15,5 triệu đồng/tháng. Những người này đồng thời mua hóa đơn từ Phi để bán lại kiếm lời.

Để lập công ty “ma”, Phi liên hệ những người chuyên làm dịch vụ xin cấp giấy đăng ký kinh doanh. Các công ty thực tế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Phi thuê nhiều căn hộ ở Quận 12 và quận Gò Vấp (cũ) làm nơi giao dịch hóa đơn.

Cuối năm 2022, Phi thuê Lê Thế Diện thành lập 24 công ty “ma” và giao nhiệm vụ lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Các bị can khác được phân công giả chữ ký giám đốc, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Từ năm 2020 cho đến khi bị phát hiện, Phi đã xuất bán trái phép 45.515 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 6.154 tỷ đồng (sau thuế hơn 6.703 tỷ đồng), số thuế GTGT tương ứng 548 tỷ đồng. Phi thu lợi bất chính khoảng 110 - 129 tỷ đồng.

Không chỉ mua bán trái phép hóa đơn, Phi còn chi 4,2 tỷ đồng đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ thuế phụ trách địa bàn nơi nhiều công ty “ma” đăng ký hoạt động.

Mỗi khi các công ty bị khóa mã số thuế hoặc bị cảnh báo rủi ro, Phi thông qua Diện nhờ Tuấn Anh “tạo điều kiện” để không bị kiểm tra thực tế, không khóa mã số thuế, đồng thời thông báo trước các dấu hiệu bất thường để Phi kịp thời tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, Phi trả cho Tuấn Anh khoản “bồi dưỡng” 0,3% - 0,35% trên tổng doanh thu bán ra của 41 công ty “ma” mà Tuấn Anh quản lý trong năm 2023. Lê Thế Diện là người trực tiếp nhận tiền từ Phi và giao lại cho Tuấn Anh, được hưởng 0,05% tiền công.

Tổng cộng, Tuấn Anh nhận hơn 3,5 tỷ đồng. Diện thu lợi bất chính 861 triệu đồng. Khi khám xét nơi ở của Tuấn Anh, cơ quan điều tra thu giữ 700 triệu đồng; bị cáo khai đây là tiền nhận hối lộ còn lại chưa tiêu. Ngoài ra, Tuấn Anh tự nguyện nộp thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.