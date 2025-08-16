Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 3 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Cán bộ điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền.

Cán bộ điều tra đọc quyết định khởi tố Phạm Trường Giang.

Theo điều tra ban đầu, 3 người này thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng hơn 950 triệu đồng.

Vụ án này liên quan đến Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), người từng bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong lĩnh vực khoáng sản.

Cán bộ điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Tuyên.

Cơ quan chức năng nhận định, các bị can dùng thủ đoạn tinh vi để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước và bóp méo môi trường kinh doanh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.