Trong kho tàng câu đố vui dân gian, có những câu hỏi không cần suy luận phức tạp mà vẫn tạo được sự thú vị đặc biệt. Câu đố “Câu hỏi nào mà bạn bắt buộc phải trả lời ‘có’?” chính là ví dụ điển hình.

Câu đố đánh trúng thói quen giao tiếp hằng ngày của chúng ta, khiến người nghe vừa bất ngờ vừa nhận ra sự hợp lý ngay lập tức. Đây là dạng câu đố ngắn gọn, dễ chia sẻ, phù hợp để khuấy động không khí trong các cuộc trò chuyện hay trên mạng xã hội.

Câu hỏi nào mà bạn bắt buộc phải trả lời 'có'? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.