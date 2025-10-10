Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk ôm thùng mì tôm gửi về người dân vùng lũ

Em cho biết, khi biết tin có chuyến xe 0 đồng đang nhận hàng hóa để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 10,11 , em đem chút tấm lòng đến điểm tập kết để đóng góp. "Hôm nay, em bán được 100 tờ vé số nên lấy tiền lời 1 ngày để mua mì và nước nhờ chuyến xe 0 đồng đem đến với bà con vùng bão lũ" - bé trai nói.