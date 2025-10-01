Bão số 11 khả năng hình thành trên Biển Đông cuối tuần này, hướng về vịnh Bắc Bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, qua đánh giá hiện trạng và phân tích dự báo, áp thấp nhiệt đới ở ngoài vùng biển phía Đông Philippines khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Sau đó, bão vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông trong khoảng chiều đến tối 3/10.

"Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển khá nhanh (20-25km/h) theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ tăng dần, có thể đạt cường độ cực đại cấp 11-12 trên Biển Đông. Khả năng cao bão đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta", cơ quan khí tượng nhận định.

Cơn bão số 11 sắp hình thành có thể ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, lúc 13h ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Trên đất liền nước ta, trong những giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cụ thể: