Cặp vợ chồng Nghệ An làm con đường cờ đỏ sao vàng đón đại lễ 2/9

(VTC News) -

Những ngày này, khi cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) xuất hiện một “con đường cờ” dài 40 mét rực rỡ sắc đỏ, khiến người qua lại không khỏi ngỡ ngàng và cảm nhận không khí náo nức của đại lễ. Người tạo ra “tác phẩm” đặc biệt ấy là vợ chồng chị Phan Thị Minh Thụy và anh Trần Minh Tâm, những người đã dành nhiều ngày để khoác lên bờ tường trước nhà “tấm áo mới”.

Con đường bừng sáng với hình cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những chậu hoa rực rỡ.

Nằm ngay lối vào nhà chị Thụy là bờ tường dài thuộc cơ quan rừng phòng hộ. Năm 2023, khi thấy bức tường cũ kỹ, bong tróc, chị xin phép đơn vị quản lý được vẽ trang trí. Ý tưởng ấy nhận được sự đồng ý và ủng hộ nhiệt tình.

“Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng mình là người Việt Nam, muốn làm điều gì đó thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của mình và lan tỏa đến mọi người. Do đó hai vợ chồng quyết định vẽ lại bức tường đó”, chị Thụy chia sẻ.

Họ bắt tay vào đo đạc tỉ mỉ từng khoảng tường, vẽ hình ngôi sao vàng, hình búa liềm và các chi tiết trang trí khác theo kích thước chuẩn. Xung quanh, xen kẽ giữa cờ Tổ quốc và cờ Đảng là những chậu hoa đầy màu sắc, tất cả hòa quyện thành một bức tranh rực rỡ kéo dài 40 mét.

Công trình này được hoàn thành từ 3 năm trước, và cứ đến những dịp trọng đại của đất nước như 30/4 hay 2/9 là họ lại dành thời gian sơn sửa, làm mới để giữ cho con đường luôn đẹp và đầy khí thế.

"Khi lá cờ bị rêu mốc do mưa nắng, chúng tôi sơn lại bằng sơn acrylic 3D, sẽ có độ bền khoảng 6 tháng", chị Thụy nói.

Anh Tâm tỉ mỉ sơn lại những mảng tường.

Chị Minh Thụy tự hào khi làm điều ý nghĩa.

Chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, anh Tâm và chị Thụy tiếp tục “tân trang” cho bờ tường. Lần này, chị chụp ảnh và chia sẻ lên mạng nên công trình này được nhiều người biết đến. Hình ảnh con đường cờ đỏ nhanh chóng lan tỏa và trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người dân trong vùng. Không ít gia đình, nhóm bạn ở Nghệ An tìm đến để chụp ảnh.

“Khu vực tôi sống là miền núi, không có nhiều công trình kỷ niệm hay điểm chụp hình đẹp. Nếu bức tường này có thể mang lại niềm vui, tôi luôn sẵn lòng đón mọi người", chị Thụy bày tỏ.

Các bạn nhỏ đến check-in tại con đường.

Điểm check-in rực rỡ nhất xã Tân Kỳ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về đất nước, dân tộc và lòng tự hào vô bờ bến với hai chữ Việt Nam khi bình luận về công trình của cặp vợ chồng này: "Họ làm việc đó một cách nhiệt thành và hồn nhiên, thể hiện lòng tự hào đối với Tổ quốc nước mình, cảm xúc này thật dễ 'lây lan' trong những ngày lịch sử này"; “Rực rỡ sắc màu Cách mạng Việt Nam, quá tuyệt vời”.

"Trong anh và em hôm nay, đều có một phần đất nước', tôi nhớ đến câu thơ này của Nguyễn Khoa Điềm và xúc động vô cùng, cảm ơn anh chị"; “Nhìn tuyến đường hừng hực khí thế và tinh thần yêu nước, việc làm thật ý nghĩa”...

Không chỉ cộng đồng mạng, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao việc làm của vợ chồng chị Thụy, anh Tâm. Họ không chỉ tạo nên một công trình đẹp mắt mà còn góp phần thắp lên tinh thần tự hào dân tộc trong cộng đồng.