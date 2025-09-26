(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin bão Bualoi mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội và cả nước từ đêm 26/9.

Hình ảnh mây vệ tinh cơn bão BualoiI. (Nguồn: Windy.com)

Cập nhật tin bão Bualoi mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ đêm 26/9

Tin bão gần Biển Đông (cơn bão Bualoi)

Hồi 17h ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 12,7°N – 120,2°E. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14. Bão Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35 km/h.

Dự báo 1 - 2 giờ tới, bão đi vào Biển Đông, trở thành bão số 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão Bualoi di chuyển rất nhanh với tốc độ 30-35 km/h (gần gấp đôi trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.

Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới):

16h ngày 27/9 Di chuyển hướng Tây Tây Bắc ~35 km/h. Vị trí: 15,4°N – 113,0°E, trên vùng biển Hoàng Sa. Cường độ: cấp 12, giật 15. Vùng nguy hiểm: 11,5–17,5°N; Đông 111,0°E. Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc & Giữa Biển Đông, gồm Hoàng Sa). 16h ngày 28/9 Di chuyển hướng Tây Tây Bắc 25–30 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí: 17,3°N – 107,7°E, vùng biển Nghệ An – Tp. Huế. Cường độ: cấp 13, giật 16. Vùng nguy hiểm: 13,5–21,0°N; 108,0–116,5°E. Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi, đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Bắc vịnh Bắc Bộ gồm Bạch Long Vỹ). 13h ngày 29/9 Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc 20–25 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí: 19,5°N – 103,0°E, khu vực Thượng Lào. Cường độ: cấp 6, giật 8. Vùng nguy hiểm: Bắc 15,0°N; Tây 111,0°E. Rủi ro thiên tai: cấp 3 (Tây Bắc & Giữa Biển Đông, Hoàng Sa, biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi, đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Bắc vịnh Bắc Bộ gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu). Cảnh báo (72–84 giờ tới) Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi nhanh hướng Tây Tây Bắc, 20–25 km/h. Sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ 28 - 30/9, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị mưa lớn diện rộng. TP Huế đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (đêm 26/9 - 6/10)

Đêm 26, ngày 27/9, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt dao động thấp nhất 23-25°C, cao nhất 27-29°C.

Từ ngày 27/9 - 6/10:

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/9 đến ngày 27/9

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều 27/9 mưa giảm dần.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác; từ ngày 27/9 khả năng có mưa lớn.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục có nơi mưa to, từ ngày 26/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 26/9 duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/9 đến ngày 5/10

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông vài nơi; thời kỳ từ đêm 28/9 đến ngày 30/9 có khả năng xảy ra mưa lớn. Khu vực Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ khoảng đêm 27-28/9 khả năng mưa lớn; từ ngày 29/9 mưa giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những thông tin về bão Bualoi và tình hình thời tiết Hà Nội cũng như các khu vực khác trên cả nước sẽ được VTC News cập nhật liên tục trong các bản tin.