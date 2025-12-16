Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 16/12: Nguyễn Thị Oanh săn HCV thứ 3

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 16/12 có 30 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tranh tài ở 23 môn, trong đó hy vọng huy chương đặt ở các nội dung của điền kinh, đua thuyền, đấu kiếm và kickboxing. Các vận động viên Việt Nam có khả năng giành được từ 5 đến 10 huy chương vàng.

Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, tính đến hết ngày 15/12 đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 3 với 40 huy chương vàng. So với chỉ tiêu 90-110 HCV, thành tích hiện tại chưa đạt 50% mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn thể thao Việt Nam tụt lại phía sau so với Indonesia, trong khi Singapore bám sát phía sau.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 16/12

Bắn cung

9h15: Vòng loại

- Nam cung 1 dây: Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Phong.

- Nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp.

13h15: Vòng loại

- Đồng đội nam cung 1 dây: Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy.

- Đồng đội nữ cung 1 dây: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp.

Điền kinh

9h: Nữ 7 môn phối hợp (nhảy xa) - Hoàng Thanh Giang.

9h50: Nữ 7 môn phối hợp (ném lao) - Hoàng Thanh Giang.

16h30: Chung kết Nữ nhảy cao - Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo.

17h: Chung kết Nữ 3.000m vượt chướng ngại vật - Nguyễn Thị Oanh, Đoàn Thu Hằng.

17h10: Chung kết Nữ nhảy xa - Hà Thị Thúy Hằng, Trần Thị Loan.

17h20: Chung kết Nam 10.000m - Nguyễn Trung Cường.

18h10: Nữ 7 môn phối hợp (800m) - Hoàng Thanh Giang.

18h25: Chung kết Tiếp sức nam 4x400m - Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Xuân Quang, Tạ Ngọc Tưởng, Trần Đình Sơn,Vũ Ngọc Khánh.

18h40: Chung kết Tiếp sức nữ 4x400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan.

Đội tuyển điền kinh tiếp tục đóng vai trò chủ lực săn huy chương vàng cho đoàn Việt Nam.

Bowling

10h: Vòng loại, chung kết đôi nam.

Boxing

14h: Bán kết

- Nữ 48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Philippines.

- Nữ 60 kg: Hà Thị Linh vs Indonesia.

Đua thuyền

9h: Chung kết

- Thuyền đơn nam: Nguyễn Văn Hiếu.

- Thuyền đôi nữ: Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Huệ.

- Thuyền 4 nam hạng nhẹ: Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành.

- Thuyền 4 nữ 1 mái chèo: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông.

Cờ vua

9h: Vòng lọai cờ Makruk cổ điển.

9h: Bán kết, chung kết cờ nhanh ASEAN.

Xe đạp đường trường

9h: Nam xuất phát đồng hàng - Quàng Văn Cường, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Hướng và Nguyễn Hoàng Sang

Thể thao điện tử

10h30: Playoff, bán kết, chung kết Nữ Mobile Legends Bang Bang.

15h: Chung kết Nữ Arena of Valor.

Đấu kiếm

12h: Vòng loại Nam kiếm liễu - Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt.

12h: Vòng loại Nữ kiếm 3 cạnh - Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài.

13h30: Vòng loại Nữ kiếm chém - Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng.

15h30: Bán kết, chung kết.

Futsal

13h30: Việt Nam vs Philippines (Nữ).

16h: Việt Nam vs Malaysia (Nam).

Kickboxing

15h: Chung kết

- Point Fighting Nữ 50 kg: Hoàng Thị Thùy Giang vs Myanmar.

- Full Contact Nam 57 kg: Nguyễn Quang Huy vs Thái Lan.

- Low Kick Nam 51 kg: Nguyễn Đình Minh Khuê vs Thái Lan.

Muay

13h: Bán kết

- Nam 45 kg: Nguyễn Hoàng Sơn vs Thái Lan.

- Nữ 45 kg: Hoàng Khánh Mai vs Philippines.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Indonesia.

- Nữ 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Indonesia.

- Nam 67 kg: Nguyễn Doãn Long vs Lào.

Pencak silat

10h: Bán kết

- Nam 60 kg: Vũ Văn Kiên vs Thái Lan.

- Nam 65 kg: Nguyễn Minh Triết vs Malaysia.

- Nam 70 kg: Bùi Đình Quyết vs Malaysia.

- Nữ 60 kg: Lê Thị Vân Anh vs Thái Lan.

- Nam 80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Indonesia.

- Nam 90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Malaysia.

- Nữ 55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Thái Lan.

- Nam 45 kg: Nguyễn Đức Hậu vs Thái Lan.

- Nam 50 kg: Lê Văn Phước vs Lào.

- Nam 75 kg: Vũ Đức Hùng vs Philippines.

Đua thuyền buồm

10h: Vòng loại Keelboat SSL47.

Cầu mây

15h: Vòng loại đội 4 nữ - Việt Nam vs Campuchia.

16h: Vòng loại đội 4 nam - Việt Nam vs Malaysia.

Bắn súng

9h45: Vòng loại Nữ 25m súng ngắn thể thao - Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh.

Bắn đĩa bay

9h: Vòng loại Nam, nữ trap

13h15: Loại trực tiếp.

14h30: Chung kết.

Bóng bàn

10h40: Vòng loại đôi nam nữ - Nguyễn Anh Tú/Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.

14h: Vòng loại đôi nam - Nguyễn Đức Tuân/Đoàn Bá Tuấn Anh vs Philippines.

14h40: Vòng loại đôi nam - Đinh Anh Hoàng/Lê Đình Đức vs Lào.

15h20: Vòng loại đôi nữ - Trần Mai Ngọc/Bùi Ngọc Lan - Philippines, Nguyễn Thị Nga/Mai Hoàng Mỹ Trang vs Philippines.

Quần vợt

9h: Tứ kết đôi nữ - Savana Lý Nguyễn/ Chanelle Vân Nguyễn vs Thái Lan.

Triathlon

7h: Chung kết Tiếp sức nữ - Lê Thị Như Quỳnh, Đặng Ái Mỹ, Nguyễn Thị Kim Cương.

7h45: Chung kết Tiếp sức nam - Vũ Đình Duân, Trần Đình Tàu, Hoàng Văn Hải.

17h30: Chung kết Tiếp sức hỗn hợp - Trịnh Khánh Ly, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Thị Kim Cương, Hoàng Văn Hải.

Bóng chuyền

17h30: Việt Nam vs Thái Lan (Nam).

Cử tạ

13h: Chung kết Nam 88 kg - Nguyễn Quốc Toàn.

15h: Chung kết Nam 94 kg - Trần Xuân Dũng.

Kéo co

9h Vòng loại, chung kết các nội dung.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

(Tính đến 7h ngày 16/12)

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 145 87 60 292 2 Indonesia 52 65 64 181 3 Việt Nam 40 47 70 157 4 Singapore 34 32 39 105 5 Malaysia 26 28 80 134 6 Philippines 25 38 79 142 7 Myanmar 3 17 22 42 8 Lào 2 6 16 24 9 Brunei 1 3 4 8 10 Timor Leste 0 0 2 2