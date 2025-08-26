Cao thủ Nga giả vờ né đòn, tung chiêu độc hạ gục võ sĩ muay Thái

(VTC News) -

Maksim Bakhtin hạ gục Tengnueng bằng pha xoay người giật chỏ.

Sự kiện ONE Friday Fights 121 tại Bangkok, Thái Lan kết thúc với đòn knock-out đẹp mắt của Maksim Bakhtin. Võ sĩ 22 tuổi người Nga hạ gục Tengnueng Sitjesairoong của chủ nhà Thái Lan trong trận đấu muay Thái bằng pha xoay người giật chỏ ngoạn mục.

Trước trận đấu, Maksim Bakhtin có thành tích 10 trận thắng liên tiếp. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, anh đánh 4 trận đều không thua, trong đó có 1 trận thắng knock-out. Tay đấm người Nga tuyên bố sẽ hạ gục Tengnueng bằng đòn knock-out "bùng nổ". "Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong hiệp 1 hoặc cùng lắm là hiệp 2", Bakhtin nói trước trận đấu.

Bakhtin xoay người giật chỏ khiến đối thủ mất tỉnh táo.

Võ sĩ 22 tuổi nói được làm được. Nhờ chiều cao tốt và sải tay dài, anh chiếm ưu thế trước Tengnueng - võ sĩ có 15 năm kinh nghiệm thi đấu với 121 trận cả nghiệp dư và chuyên nghiệp. Đòn quyết định được tung ra ở giữa hiệp 2. Đó là thời điểm Tengnueng bắt đầu tấn công.

Tay đấm người Thái Lan nắm được vào gót chân của đối thủ. Maksim Bakhtin phải cố gắng giữ thăng bằng và giơ 2 tay bảo vệ mặt. Tengnueng chiếm ưu thế và ngay lập tức tận dụng cơ hội lao đến tung cú đấm thật mạnh bằng tay trái, buộc đối thủ phải xoay người để tránh.

Tuy nhiên, đó không chỉ là pha né đòn bình thường. Võ sĩ người Nga thuận thế thực hiện pha giật chỏ về sau lưng, đúng lúc Tengnueng lao cả người đến. Đòn đánh rất mạnh này trúng vào mặt của võ sĩ Thái Lan.

Tengnueng lập tức ngã ra sàn đấu. Anh vẫn cố gắng gượng dậy nhưng rõ ràng không còn tỉnh táo. Anh không thể phản hồi hiệu lệnh kiểm tra của trọng tài và bị xử thua knock-out ngay. Chiến thắng này giúp Maksim Bakhtin duy trì thành tích bất bại trong sự nghiệp đấu võ đài chuyên nghiệp.