Cao thủ muay Việt Nam từng vô địch châu Á tỷ thí sao trẻ hàng đầu Thái Lan

(VTC News) -

Sau khi giành chức vô địch giải Road to One cuối năm 2024, Huỳnh Hoàng Phi chính thức ra mắt đấu trường One Championship vào tối nay 26/9 tại Bangkok (Thái Lan). Đối thủ của võ sĩ Việt Nam là Yonis Anane, một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu của Thái Lan.

Yonis Anane sinh năm 2007 mang 2 quốc tịch Thái Lan-Pháp. Võ sĩ này là em trai Nabil Anane - nhà vô địch muay Thái hạng bantamweight (hạng gà) của One và giữ vị trí số 1 hạng welterweight (hạng bán trung) trên bảng xếp hạng của Tổ chức muay Thái thế giới (WMTO).

Huỳnh Hoàng Phi (bên trái) đối đầu Yonis Anane.

Theo dữ liệu trên Muaythairecords.com, Yonis Anane thi đấu 11 trận chuyên nghiệp, trong đó có 9 trận thắng. Tháng 4/2024, võ sĩ này giành đai vô địch WBC hạng super-flyweight (giới hạn cân nặng tối đa khoảng 52 kg) bằng chiến thắng knock-out ở hiệp 2 trước đồng hương Kongsaklek.

Yonis Anane sau đó chuyển sang thi đấu ở hạng featherweight (hạng lông, 55,34-57,16 kg) và đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng của WBC. Theo mô tả của người anh trai Nabil Anane, Yonis có lối đánh thiên về kỹ thuật, đòn chân mạnh và di chuyển linh hoạt.

Trong khi đó, Huỳnh Hoàng Phi là tay đấm hàng đầu tại Việt Nam với thành tích 10 trận toàn thắng trên võ đài chuyên nghiệp. Anh từng giành đai WBC quốc tế vào năm 2023.

Khi còn thi đấu nghiệp dư, võ sĩ sinh năm 1997 từng giành 7 huy chương vàng quốc gia, vô địch châu Á, huy chương bạc SEA Games 31. Trong trận chung kết hạng cân 54 kg, Huỳnh Hoàng Phi thua Ahmad Rakib của Malaysia. Ngoài muay Thái, Huỳnh Hoàng Phi cũng thi đấu kickboxing rất tốt với 2 tấm HCV giải quốc gia.

Trước Huỳnh Hoàng Phi, võ sĩ Việt Nam gần nhất thi đấu tại One là Mùi Trọng Vinh. Tay đấm từng vô địch giải Thần võ Việt Nam (GMA) thua Yin Xiangzhao (Trung Quốc) sau 3 hiệp đấu theo kết quả tính điểm đồng thuận từ giám khảo.